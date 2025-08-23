Un copil de 12 ani a căzut cu trotineta electrică de pe un pod din Suceava. Avertismentul poliției

Un copil de 12 ani din Suceava a ajuns la spital după ce a căzut de pe un pod cu trotineta electrică, în albia Pârâul Boului.

„În urma cercetărilor s-a constatat că la data de 22.08.2025, în jurul orei 15.30, un minor de 12 ani, din sat Paltinu, comuna Vatra Moldoviţei, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada Opalnec, din localitatea Paltinu, pe un drum în pantă, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare intrând în coliziune cu un cap de pod, ulterior fiind proiectat in albia Pârâul Boului, suferind vătămări corporale. Acesta a fost transportat la unitate medicală pentru acordare de îngrijiri de specialitate. Poliţiştii au întocmit dosar penal privind infracţiunea de vătămarea corporală din culpă, urmând a se stabili toate circumstanţele producerii evenimentului”, au transmis oficialii Poliţiei judeţene Suceava.

Avertismentul poliției

Poliţiştii îi îndeamnă pe părinţi la responsabilitate atunci când le permit celor mici să utilizeze trotinete şi amintesc că trotinetele electrice care nu depăşesc viteza de 25 de kilometri pe oră pot fi folosite pe drumurile publice doar de către persoanele cu vârste de peste 14 ani, iar cei cu vârste cuprinse între 14 şi 16 ani sunt obligaţi să poarte cască de protecţie.

În contextul în care se constată un număr tot mai mare de accidente în care sunt implicaţi minori care circul minori care circulă pe trotinete, poliţiştii suceveni fac apel la responsabilitate din partea părinţilor, pentru evitarea incidentelor în trafic.

În cazul trotinetelor electrice care nu depăşesc viteza de 25 de kilometri pe oră, există reguli de circulaţie care arată că aceste vehicule pot fi conduse pe drumurile publice doar de către persoanele cu vârsta de peste 14 ani. Cei cu vârste cuprinse între 14 şi 16 ani sunt sunt obligaţi, prin lege, să poarte casca atunci când circulă pe carosabil.

Trotinetele electrice pot circula doar pe pista pentru biciclete, acolo unde există, iar în lipsa acesteia doar pe drumuri cu limită de cel mult 50 km/h.

Trotineta electrică, interzisă pe trotuar

Regulile de circulaţie stabilesc, de asemenea, că pe trotuar este interzisă circulaţia pentru trotinetele electrice, pe aceste vehicule se poate urca doar cel care le conduce, fără pasageri, pe timp de noapte trebuie să aibă funcţionale lumini şi elemente reflectorizante.

Trotinetele electrice trebuie conduse în aliniament, cu ambele mâini pe ghidon.

„Deşi legea nu reglementează explicit situaţia trotinetelor care depăşesc 25 km/h, acestea ies din definiţia legală a trotinetei electrice şi, prin caracteristici, se apropie de moped - categorie pentru care legea prevede permis de conducere (AM) şi regim distinct”, se arată în comunicatul Poliţiei Suceava.

Apelul emoționat al unei mame

Și mama unui băiat de 12 ani care a fost implicat într-un accident cu o trotinetă electrică face un apel la părinţi şi adolescenţi să fie atenţi.

„E un risc foarte mare. Eu era să pierd viaţa copilului”, povesteşre femeia, care a stat o săptămână cu fiul ei în spital, într-o secţie de Neurochirurgie.

Iustin, un băiat de 12 ani care se deplasa în luna februarie cu o trotinetă electrică fără niciun echipament de protecţie, a fost implicat într-un accident rutier.

