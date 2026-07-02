Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere și distribuite de organizația locală de salvare îi arată pe călugări mergând pe marginea drumului, înainte ca mașina să dea peste ei.

35 de călugări porniseră într-un pelerinaj de 260 de kilometri, curmat însă de acest accident îngrozitor.

14 călugări răniți au fost duși la spital, câțiva în stare gravă. Martorii au declarat că au observat camioneta condusă de copilul de 11 ani mergând în zig-zag înainte să intre în grupul de călugări.