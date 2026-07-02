Etilotestul a arătat că șoferul consumase alcool.

În imaginile surprinse de martori se vede cum TIR-ul ajunge inclusiv pe sensul opus de mers și evită la limită impactul cu alte mașini.

În filmare se vede cum la un moment dat, aproape ajunge într-un șanț de pe marginea drumului. Mai mult, individul a fost la un pas să lovească un pieton, pe un drum dintr-o localitate.

Ce alcoolemie avea

Îngrijorați de scenele surprinse pe drum și văzând că nu se oprește, ceilalți șoferi au sunat la 112. Imediat un echipaj rutier a pornit pe urmele lui, iar agenții l-au prins pe bărbatul de 56 de ani la scurt timp după ce a provocat un accident, în parcarea unui restaurant, acolo unde a lovit o remorcă.

Acesta a fost testat cu etilotestul, iar rezultatele au indicat o alcoolemie de 1,02 în aerul expirat. Potrivit polițiștilor, acesta nu este la prima ispravă de acest fel. În trecut, șoferul a mai fost cercetat penal pentru că a condus băut. Acum, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.