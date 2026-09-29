Mesajul, generat de sistemul intern de resurse umane, a fost transmis prematur și a dezvăluit practic planul de concedieri înainte ca angajații vizați să fie informați individual. Incidentul a scos la iveală riscurile automatizării proceselor de resurse umane într-un moment sensibil pentru banca australiană, potrivit lacremedugaming.fr.

E-mailul care a dezvăluit concedierile înaintea conducerii

Potrivit presei australiene, pe 27 august 2025, un flux automat de lucru din sistemul intern al ANZ a generat un mesaj standard prin care angajaților li se solicita returnarea echipamentelor de serviciu.

Pentru peste o sută de angajați, în special persoane aflate în funcții de conducere, e-mailul a reprezentat primul indiciu că posturile lor urmau să fie desființate. Comunicarea a ajuns la destinatari înainte ca aceștia să aibă discuțiile individuale cu reprezentanții băncii.

Sindicatul Financial Sector Union a calificat modul în care a fost gestionată situația drept „dezgustător” și a criticat ceea ce a descris drept „haosul” provocat de restructurare.

ANZ a recunoscut eroarea de automatizare și și-a cerut scuze pentru faptul că unii angajați au fost informați înainte de întâlnirile programate cu aceștia.

Sistemul HR a transformat o formalitate într-un anunț de concediere

În marile companii, procesele de încetare a contractelor pot declanșa automat o serie de operațiuni: dezactivarea conturilor, recuperarea echipamentelor și notificarea departamentelor responsabile.

În cazul ANZ, procesul pare să fi fost activat după ce anumite posturi au fost marcate drept „redundante” în sistemele de resurse umane. Problema a apărut deoarece mesajele automate au fost trimise înainte ca angajații să fie informați oficial.

Astfel, un e-mail conceput pentru o simplă procedură logistică a devenit, în practică, o notificare a concedierii. Mesajele au fost ulterior distribuite pe rețelele sociale și pe Reddit, amplificând impactul incidentului asupra imaginii băncii.

Bruce Rush, șeful diviziei de retail banking, a transmis ulterior că ANZ dorește să îi trateze pe angajații afectați „cu demnitate și respect” și a anunțat că acestora le va fi oferit sprijin psihologic.

Peste 3.500 de angajați ar urma să plece până în 2026

Incidentul are loc în contextul unei restructurări de amploare la ANZ. Planul, evaluat la aproximativ 560 de milioane de dolari australieni, echivalentul a aproape 340 de milioane de euro, prevede plecarea a circa 3.500 de angajați permanenți și eliminarea a aproximativ 1.000 de posturi ocupate de contractori până în 2026.

Măsurile fac parte din strategia ANZ 2030, care urmărește simplificarea structurii grupului și reducerea riscurilor. Restructurarea este derulată sub conducerea noului director general al băncii, Nuno Matos.

Planul de reducere a numărului de angajați nu a fost modificat în urma erorii de automatizare.