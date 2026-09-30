Agentul de pază lucra la un centru comercial din Lecco, unde se ocupa de controlul clienților și avea program între orele 15:00 și 22:00. În decembrie 2025, angajatorul l-a concediat „din motive disciplinare grave”, după ce bărbatul a luat o băutură de la bar fără să o plătească, relatează Il Messaggero.

Măsura, „disproporționată”

Fostul angajat a contestat concedierea, iar cazul a ajuns în fața Tribunalului Civil din Lecco.

Judecătorul de dreptul muncii a stabilit că măsura luată de angajator a fost disproporționată în raport cu fapta și i-a acordat bărbatului dreptul la o indemnizație echivalentă cu 12 salarii.

În plus, barista de la local nu considerase necesar să solicite despăgubiri sau să formuleze o plângere împotriva agentului de pază.

Instanța a apreciat astfel că fapta nu era suficient de gravă pentru a justifica încetarea contractului de muncă „din motive disciplinare grave”.