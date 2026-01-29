De asemenea, ofițerii rămași vor avea drept ținte exclusiv imigranții infractori.

Între timp legenda rockului american Bruce Springsteen a lansat cantecul „Streets of Minneapolis”, un răspuns la ceea ce el a numit „teroarea de stat abătută asupra oraşului”.

De peste 50 de ani vocea Americii marginalizate, Bruce Springsteen a criticat apăsat politica anti-imigraţie a administratiei Trump. Si nu i-au scapat tulburarile sociale din Minneapolis, oras devenit epicentru al protestelor impotriva abuzurilor comise de agentii serviciului de imigratie .

Titlul cantecului lansat azi-noapte „Streets of Minneapolis” face referire la „Streets of Philadelphia”, piesa lui din 1993, premiată cu Oscar pentru coloană sonoră.



Intre timp, cei doi agenți federali care au tras asupra lui Alex Pretti sambata trecuta au fost suspendați din funcție. Măsura, standard în cazul incidentelor cu focuri de armă, vine pe fondul presiunii publice crescute după uciderea asistentului medical.



Potrivit agentiei Reuters, ofiţerii ICE din Minnesota au primit instrucţiuni să evite orice interacţiune cu ceea ce administratia Trump numește „agitatori". Noul ghid de conduită le cere agenților să-i vizeze doar pe imigranţii acuzați ori suspectați de infracțiuni.

Conform directivelor transmise printr-un e-mail, ofiţerii ICE vor primi megafoane pentru a putea da ordine publicului şi "trebuie să verbalizeze fiecare pas al procesului de arestare".



Pe de altă parte, au fost puse în circulație filmari care arată cum Alex Pretti a fost victima tacticilor extrem de agresive ale fortelor federale si la un protest din 13 ianuarie, cu 11 zile inainte sa fie ucis.

În imagini, Alex Pretti poate fi văzut strigând la agenții dintr-un vehicul neinscripționat și lovind stopul mașinii în timp ce aceasta pornea din loc.

Imediat, un agent înarmat coboară și îl trântește la pământ. Alți ofițeri folosesc gaze lacrimogene împotriva mulțimii.

După ce haina i-a fost smulsă în busculadă, se observă o armă în centura lui Pretti, pe care bărbatul nu a atins-o nicio clipă în cursul altercației.



Din 7 ianuarie, cand Renee Good a fost împușcată mortal în propria mașină de către un agent ICE, locuitorii din Minneapolis si-au exprimat in fiecare zi furia pe străzi.















