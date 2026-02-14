Faptele s-au petrecut pe 14 ianuarie, în faţa unei reşedinţe din Minneapolis, în timpul unui control rutier al unui imigrant venezuelean aflat în situaţie ilegală, care încerca să fugă.

Rănit la picior de un glonţ tras de unul dintre agenţii ICE, acesta a fost arestat şi pus sub acuzare, la fel ca un compatriot care venise să-i dea o mână de ajutor, potrivit autorităţilor. Joi, însă, procuratura a renunţat la urmărirea penală, explicând că „noi dovezi descoperite în acest caz contrazic în mod concret acuzaţiile” aduse împotriva celor doi bărbaţi.

Imagini video care contrazic declaraţiile agenţilor

„Imaginile video au arătat că doi agenţi par să fi furnizat declaraţii mincinoase în mărturiile lor sub jurământ”, a precizat vineri, într-un comunicat, directorul ICE. „Cei doi agenţi au fost imediat suspendaţi din funcţie până la finalizarea unei anchete interne aprofundate. Minciuna sub jurământ este o infracţiune federală gravă”, a subliniat acesta.

La momentul faptelor, Ministerul Securităţii Interne a afirmat că, în timp ce imigrantul urmărit se zbătea să scape de un agent ICE, „două persoane au ieşit dintr-un apartament vecin şi l-au atacat pe agent cu o lopată de zăpadă şi un măturoi”.

Poliţistul ICE a „tras un foc de armă în legitimă apărare pentru a-şi proteja viaţa”, lovind bărbatul în picior, potrivit aceleiaşi surse.

Caz similar la Chicago

În octombrie, Ministerul Securităţii Interne a acuzat deja o femeie, care deţinea o armă semiautomată, că a lovit cu maşina sa o patrulă a poliţiei de frontieră în Chicago (nord). Poliţiştii au fost „nevoiţi să tragă în legitimă apărare”, rănind femeia, „care s-a prezentat singură la spital pentru a-şi trata rănile”.

Însă, în noiembrie, procuratura a renunţat fără explicaţii la urmărirea penală împotriva acestei femei, Marimar Martinez, care a fost împuşcată de cinci ori, precum şi împotriva unui bărbat arestat în aceeaşi zi, în special după difuzarea unor videoclipuri care arătau un poliţist lovind maşina acesteia cu vehiculul său.

După Los Angeles, Washington, Chicago, Memphis şi New Orleans, Minneapolis este ultimul oraş condus de democraţi vizat de o amplă operaţiune de arestare a imigranţilor aflaţi în situaţie ilegală, lansată de administraţia Trump.