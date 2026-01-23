Doi dintre copii se aflau în drum spre școală în momentul intervenției, a declarat Zena Stenvik, superintendentul districtului școlar Columbia Heights Public Schools, din nordul orașului Minneapolis, scrie NBC News.

Marți după-amiază, băiatul de 5 ani, Liam Conejo Ramos, și tatăl său, Adrian Alexander Conejo Arias, au fost reținuți de agenți ICE chiar în fața casei lor, imediat după ce copilul se întorsese de la grădiniță, a precizat Stenvik.

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Securitate Internă, Tricia McLaughlin, a declarat într-un comunicat că „ICE NU a vizat un copil. Copilul a fost ABANDONAT”.

Președinta consiliului școlar, Mary Granlund, care a fost martoră la reținerea lui Liam și a tatălui său, a declarat joi reporterilor că a auzit un adult din interiorul locuinței implorând agenții să lase copilul, însă aceștia au refuzat.

Granlund se afla în drum spre a-și lua propriii copii de la școală, marți, când a auzit și apoi a văzut agitația din apropierea casei familiei.

„Am auzit pe cineva spunând: «Ce faceți? Nu luați copilul»”, a relatat ea.

Pe măsură ce s-a apropiat de locuință, Granlund a auzit o altă persoană strigând că cineva din partea districtului școlar tocmai sosise — referire la ea — și că ar putea prelua responsabilitatea pentru Liam.

„Au existat suficiente oportunități pentru ca acest copil să fie predat în siguranță unor adulți”, a spus Granlund.

Ea a mai declarat că a văzut-o pe mama lui Liam prin fereastră și l-a auzit pe tatăl copilului strigându-i să nu deschidă ușa, temându-se că agenții ICE vor intra cu forța în locuință. Nu este clar dacă mama copilului a fost reținută.

Întrebată dacă acuză ICE că ar fi folosit copiii drept „momeală”, Granlund a răspuns: „Da”.

„Este foarte clar din fotografii, din înregistrările video și din mărturiile directe. Am fost acolo. Asta s-a întâmplat”, a adăugat ea.

Potrivit declarației Triciei McLaughlin, agenții au făcut „mai multe încercări” de a o convinge pe mama copilului să preia custodia acestuia, însă ea „a refuzat”.

„Agenții au asigurat-o chiar că NU o vor reține. Ea a refuzat să preia copilul. Tatăl le-a spus agenților că dorește ca minorul să rămână cu el”, a mai precizat McLaughlin.

