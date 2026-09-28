La baza acestui fenomen se află Genjutsu, o nouă tehnologie dezvoltată de Higgsfield, o platformă specializată în generarea de videoclipuri cu ajutorul inteligenței artificiale.

Dacă până acum utilizatorii puteau transforma o comandă text într-un videoclip, noua tehnologie le permite să introducă inclusiv o fotografie proprie și să se integreze în scene inspirate din filme sau în diverse clipuri video.

Cum funcționează noua tehnologie

Practic, utilizatorul poate încărca o fotografie, iar inteligența artificială îl poate introduce într-un videoclip, modificând elemente precum personajele, vestimentația sau decorul. Rezultatul este un material video în care persoana din fotografie apare într-un context complet diferit de cel real.

Tehnologia a generat numeroase exemple pe rețelele sociale, unele dintre ele folosind scene sau personaje recognoscibile din producții cinematografice și videoclipuri devenite virale.

Fenomenul ridică însă și întrebări legate de drepturile de autor, utilizarea imaginilor unor persoane și limitele folosirii inteligenței artificiale. În special, folosirea unor personaje, scene sau imagini preluate din producții existente poate ridica probleme juridice, în funcție de modul în care sunt utilizate și distribuite materialele generate.

În același timp, pe rețelele sociale circulă tot mai multe videoclipuri realizate cu astfel de instrumente, inclusiv materiale în care apar persoane reale fără ca acestea să fi participat efectiv la realizarea clipurilor. Evoluția rapidă a tehnologiei deschide astfel o discuție tot mai amplă despre limitele utilizării inteligenței artificiale în conținutul video.

Mai multe informații puteți afla din materialul video atașat.