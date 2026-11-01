„Greutatea acestuia este de nu mai puțin de 2,54 kg, iar circumferința piciorului, în punctul cel mai lat, a ajuns la 47 cm”, au transmis reprezentanții silvicultorilor, potrivit O2.

Bărbatul, aflat la cules de ciuperci în toamnă, în pădurile din zona Ocolului Silvic Piwniczna, a găsit un exemplar de hrib deosebit de mare.

Silvicultorii îl descriu drept un „exemplar record”. Ciuperca cântărea 2,54 kg, iar circumferința piciorului, în punctul cel mai lat, măsura 47 cm.

În ciuda dimensiunilor impresionante, ciuperca nu prezenta urme vizibile de atac al larvelor, iar pulpa își păstrase mirosul caracteristic hribilor, subliniază silvicultorii.

„Îl felicităm și îi mulțumim foarte mult domnului Michał pentru documentația detaliată pe care ne-a trimis-o cu privire la acest exemplar deosebit de hrib”, se arată într-o postare publicată pe pagina de Facebook a Ocolului Silvic.

Toamna, sezonul preferat al culegătorilor de ciuperci

Sfârșitul verii și toamna reprezintă cea mai bună perioadă pentru culegătorii de ciuperci. În această perioadă, pădurile sunt bogate în numeroase specii. Pe lângă hribii nobili (cunoscutele ciuperci porcini), pot fi găsite ghebe, râșcovi sau opintici. Culegătorii descoperă și gălbiori verzi, precum și bureți de iarnă, care rezistă la temperaturi scăzute.

Administrația Pădurilor de Stat din Polonia le reamintește tuturor iubitorilor de ciuperci să manifeste o atenție deosebită în timpul recoltării. Trebuie culese exclusiv ciupercile despre care avem certitudinea că sunt comestibile. În caz de îndoială, cel mai bine este să verificăm exemplarele cu ajutorul unui atlas de ciuperci sau să cerem părerea unui culegător cu experiență.

Silvicultorii mai subliniază că trebuie culese doar ciupercile sănătoase, care nu sunt roase, îmbibate cu apă, viermănoase sau mucegăite.