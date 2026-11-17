După ce a luat hainele, acesta a rămas blocat în liftul clădirii, iar încercările disperate de a ieși din cabină au provocat avarii grave instalației. În cele din urmă, pentru a-l elibera, pompierii au fost nevoiți să taie plafonul ascensorului. Pagubele produse sunt estimate la aproximativ 50.000 de euro, conform publicației ilmessaggero.it.

Incidentul s-a petrecut în orașul italian Bolzano. Aproape de ora 23:00, administratorul clădirii a fost abordat de doi tineri care tocmai constataseră că hainele lor dispăruseră dintr-o spălătorie cu autoservire aflată la etajul -2 al imobilului.

După ce a verificat înregistrările camerelor de supraveghere, administratorul a observat un bărbat care pleca din spălătorie cu o geantă voluminoasă, îndreptându-se către lift. Acesta a alertat imediat poliția și s-a alăturat căutărilor desfășurate în interiorul clădirii.

Hainele sustrase au fost recuperate ulterior și înapoiate proprietarilor.

Hoțul, descoperit în lift după ce polițiștii plecaseră

Deși bunurile furate fuseseră recuperate, administratorul clădirii a continuat să creadă că persoana responsabilă de furt se afla încă în imobil. Suspiciunile sale erau justificate: imaginile camerelor de supraveghere nu indicau faptul că bărbatul ar fi ieșit din clădire.

Nu a trecut mult până când presupunerile sale s-au confirmat. În timp ce trecea pe lângă lift, administratorul a auzit strigăte și o persoană care cerea ajutor. Era chiar presupusul hoț, rămas captiv în cabina ascensorului.

În urma descoperirii, polițiștii au revenit la fața locului, de această dată însoțiți de pompieri și de tehnicieni specializați în întreținerea și repararea lifturilor.

A distrus liftul în încercarea de a scăpa

Operațiunea de salvare s-a dovedit mult mai complicată decât se anticipase. În încercarea de a ieși din lift, bărbatul avariase grav panoul de comandă, smulsese cablurile electrice și afectase funcționarea întregului mecanism.

Din cauza distrugerilor provocate, ascensorul rămăsese complet blocat la etajul -2, iar eliberarea bărbatului a necesitat o intervenție directă asupra structurii cabinei.

Pentru a-l putea scoate în condiții de siguranță, pompierii au fost nevoiți să taie plafonul liftului. Intervenția a permis, în cele din urmă, eliberarea bărbatului rămas captiv în interior.

După ce a fost scos din lift, bărbatul va trebui să răspundă în fața legii pentru faptele sale. Acesta este vizat de acuzații de tentativă de furt și distrugere.

Dincolo de consecințele juridice, incidentul s-a soldat și cu o pagubă materială considerabilă. Potrivit unei prime evaluări, costurile reparațiilor și ale avariilor provocate instalației liftului s-ar ridica la aproximativ 50.000 de euro.