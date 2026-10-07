Trei persoane au fost rănite, printre care doi copii de 9 ani, unul pasager în microbuz, iar celălalt aflat pe marginea drumului, potrivit IPJ Giurgiu.

Accidentul a avut loc în jurul orei 13.00, pe D.J. 411, după ce un bărbat, de 60 de ani, care conducea un autoturism, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui microbuz școlar condus de un bărbat, de 56 de ani.

În urma impactului, șoferul microbuzului, o fată de 9 ani, pasageră în microbuz, și un băiat de 9 ani, care se afla pe marginea drumului, au fost răniți. Cele trei persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.