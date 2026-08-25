Supărarea lui Zamfir s-a produs după ce oficialul BNR a afirmat într-un mesaj public faptul că România se îndreaptă „încet, dar tot mai sigur” spre un dezastru economic.

El a acuzat PSD că, după politica fiscală din 2024 și opoziția față de reforme, continuă să blocheze măsuri pe care le consideră necesare pentru stabilizarea finanțelor publice.

În replică, liderul senatorilor PSD a scris, tot pe Facebook, că Isărescu ar trebui ”să-l demită rapid pe inconștientul consilier Eugen Rădulescu”.

”Alertă! Dinozaurii n-au dispărut. S-au reinventat la BNR. Cu o obrăznicie fără margini, un îmbuibat de la BNR care cumulează pensia uriașă cu salariul uriaș, fost marxist trecut la neomarxiști, vorbește ca ultimul propagandist cu deprinderi vechi. Să spui că "vom ajunge să mâncăm iarba și scoarța de copac" în calitate de consilier al Guvernatorului BNR, îl obligă pe Mugur Isărescu să-l demită rapid pe inconștientul consilier, Eugen Rădulescu.”