Pe 4 august, o dronă încărcată cu explozibil a fost descoperită în apropierea unui avion de marfă ucrainean Antonov utilizat pentru transportul de provizii militare. Anchetatorii suspectează, de asemenea, că o a doua dronă s-ar fi ciocnit cu un avion de marfă DHL la scurt timp după închiderea temporară a aeroportului, conform Reuters, citată de News.ro.

Aeroportul este un nod logistic militar şi de marfă utilizat de NATO şi de compania ucraineană Antonov Airlines pentru transportul de provizii militare.

A treia drona a fost găsită pe 14 august, la 10 zile după incidentul iniţial, la vest de aeroport, unde anchetatorii au descoperit, de asemenea, aproximativ 50 de grame dintr-o substanţă despre care bănuiesc că ar fi hexogen (RDX), un explozibil militar puternic..

Surse din domeniul securităţii citate de presă suspectează implicarea serviciilor secrete ruse în tentativa de atac, acuzaţie pe care Moscova a negat-o.

Biroul procurorului general nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii adresată de Reuters.