Majorarea face parte dintr-o serie mai amplă de modificări ale politicii de imigrație, într-un moment în care numărul rezidenților străini din Japonia este în creștere, potrivit BBC.

Efectele noilor reguli s-au văzut rapid. La începutul acestei săptămâni, în fața birourilor de imigrare s-au format cozi lungi, după ce numeroși solicitanți au încercat să își depună dosarele înainte de intrarea în vigoare a noilor taxe. La principalul birou de imigrare din Tokyo, timpul de așteptare a depășit șapte ore.

Japonia schimbă și taxele pentru vize

Noile taxe pentru rezidența permanentă vin după o altă majorare importantă.

În luna iulie, Japonia a crescut de cinci ori taxele pentru vizele tuturor cetățenilor străini. A fost prima majorare de acest tip din ultimii 50 de ani.

Autoritățile japoneze au explicat atunci că măsura urmărește să „reflecte inflația și fluctuațiile cursului de schimb”.

În același timp, guvernul încearcă să gestioneze creșterea rapidă a populației străine, într-o țară afectată de îmbătrânirea populației și de un deficit tot mai mare de forță de muncă.

Peste 4,1 milioane de rezidenți străini

Numărul rezidenților străini din Japonia a depășit 4,12 milioane la sfârșitul anului 2025, în creștere cu 9,5% față de anul precedent, potrivit datelor citate de BBC.

Creșterea populației străine a alimentat însă și dezbaterile privind imigrația și schimbările sociale.

Premierul Sanae Takaichi a făcut din gestionarea imigrației una dintre prioritățile sale după preluarea funcției, în octombrie anul trecut.

Într-o postare pe X, publicată cu câteva zile înainte de intrarea în vigoare a noilor taxe, Takaichi a recunoscut că o parte a populației poate resimți „îngrijorare sau un sentiment de nedreptate” pe fondul creșterii numărului de rezidenți străini.

„Pentru a răspunde acestor preocupări, [guvernul] lucrează pentru a se asigura că politicile sale privind cetățenii străini sunt ordonate și că atât cetățenii japonezi, cât și rezidenții străini pot trăi în siguranță și în condiții de securitate”, a scris premierul.

Cât costă acum prelungirea dreptului de ședere

Și taxele pentru schimbarea statutului de ședere sau prelungirea perioadei de ședere au fost majorate.

Înainte de noile modificări, rezidenții fără statut permanent plăteau 6.000 de yeni (aproximativ 34 de euro) pentru fiecare cerere de schimbare a statutului sau de prelungire a șederii.

Începând cu 1 octombrie, suma variază în funcție de perioada solicitată, de la 10.000 de yeni (aproximativ 56 de euro) pentru perioade de cel mult trei luni până la 75.000 de yeni (423 de euro) pentru perioade de cinci ani sau mai mult.

Persoanele care se confruntă cu dificultăți financiare sau care au statut de refugiat pot beneficia de reduceri.

Venit stabil și contribuții la pensie

Noile reguli pentru rezidența permanentă includ și cerințe financiare mai stricte. Solicitanții trebuie să demonstreze că au un venit stabil, cel puțin egal cu media înregistrată în Japonia.

Cele mai recente date, publicate în iulie, indică un venit mediu al gospodăriilor de 5,75 milioane de yeni în 2024.

Micaiah Stevens, care locuiește și lucrează la Tokyo de 10 ani, nu a reușit să pregătească toate documentele necesare înainte de majorarea taxei. Americanul, în vârstă de 37 de ani, spune că intenționează în continuare să solicite rezidența permanentă, dar critică noile condiții.

„Prima mea reacție a fost că străinii sunt tratați puțin prea convenabil. Ni se cere să câștigăm mai mult decât japonezul mediu, să plătim o taxă semnificativ mai mare, doar pentru a putea lucra în Japonia și a plăti taxe”, a declarat Stevens pentru BBC.

El a adăugat: „Există deja o barieră lingvistică și culturală semnificativă, care împiedică venirea unor oameni talentați. Pur și simplu nu mi se pare că acesta este un plan gândit pe termen lung.”

Cerințe suplimentare din aprilie 2027

Regulile vor deveni și mai stricte începând din aprilie 2027. Solicitanții rezidenței permanente vor trebui, printre altele, să demonstreze un nivel de bază de cunoaștere a limbii japoneze.

Noile cerințe au dus deja la creșterea înscrierilor la școlile de limba japoneză și la creșterea numărului de persoane care se pregătesc pentru Testul de competență în limba japoneză, potrivit presei locale.

În plus, solicitanții trebuie să aibă drepturi de pensie estimate echivalente cu cele ale unei persoane care a contribuit timp de 30 de ani la sistemul de pensii pentru angajați.

În situațiile în care drepturile de pensie estimate sunt insuficiente, autoritățile pot lua în considerare și valoarea activelor financiare ale solicitantului.