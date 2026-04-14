Un bărbat de 47 de ani a fost ucis în bătaie, în plină stradă, de față cu logodnica, fiul și cumnatul său, după ce a fost atacat de un grup de tineri. Un italian de 17 ani, considerat autorul crimei, este după gratii. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Tragedia s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, în orașul Massa din Toscana, chiar în timp ce comunitatea de 1.500 de români sărbătorea Paștele. Atacul a avut loc în Piazza Palma, din centrul orașului. Bărbatul ucis se numea Giacomo Bongiorni și era lucrător în construcții metalice.

El mergea pe stradă împreună cu logodnica lui, fiul lor de 11 ani și cumnatul său, când- potrivit presei italiene- cei 4 au văzut cum mai mulți tineri aruncau sticle și pahare spre un magazin.

Cumnatul lui Giacomo le-ar fi spus să înceteze, dar aceștia și-au revărsat furia asupra amândurora, spun anchetatorii. Cumnatul ar fi fost lovit primul, a căzut la pămint și a suferit mai multe fracturi, dar a reușit să se ridice.

Cumnatul victimei: „Puteam să îl salvez, dar nu am reușit”.

Lovit din mai multe părți, Giacomo a primit pumnul fatal- spun anchetatorii- de la un adolescent italian, de 17 ani, practicant de box. Victima s-a lovit cu capul de asfalt și a murit pe loc, notează anchetatorii.

Robert Deleanu, consilier comunal: „Era angajat la o firmă foarte mare. Doi copii, o fată de 18 ani și unul de 11 ani, care din păcate era prezent și l-a văzut pe tatăl său murind”.

Partenera victimei: „Fiul lui, de 11 ani, îl ținea de mână și spunea: "Tată, ridică-te! Te rog, ridică-te! Dar Giacomo a rămas la pământ."

Atacul a fost suprins de camerele de supraveghere din zonă. Italianul de 17 ani a fost arestat pentru omor, iar doi români, unul de 23 de ani, altul de 19 ani, au ajuns după gratii pentru complicitate la omor.

Robert Deleanu, consilier comunal: „Din grupul agresorilor făceau parte cei doi cetățeni români majori. Băiatul de 23 de ani locuiește în alt oraș. Băiatul de 19 ani, unii dintre conaționalii noștri spun că era un băiat liniștit, alții spun că avea deja antecedente penale. Tatăl său a spus că fiul său nu e o persoană violentă și că a reacționat la o agresiune”.

Încă doi adolescenți, italieni, ambii de 16 ani, sunt cercetați în acest caz, în stare de libertate.

În orașul Massa, localnicii au participat la o procesiune în memoria bărbatului ucis, în frunte cu mama acestuia marcată de durere. O altă procesiune va avea loc în această seară.