Adolescentul ar fi circulat cu bicicleta pe aleile destinate pietonilor. A fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă.

Incidentul a fost filmat de oamenii care erau în parc în prima zi de Paște. Polițistul l-ar fi atenționat pe un băiat de 14 ani să circule pe pista specială destinată bicicliștilor, dar acesta ar fi ignorat avertismentul. În momentul în care copilul a ajuns în dreptul agentului, acesta l-a oprit şi l-a apucat de guler.

Marian Chiorescu, polițist local: „Respectivul era foarte aproape de lac și părea dezorientat, nu știa încotro s-o ia când ne-a văzut pe mine și pe coleg, până la urmă am așteptat să coboare de pe bicicletă să nu se întâmple vreun accident și m-am dus la el. Într-adevăr, gestul a fost exagerat, trebuia să abordez altfel problema.”

Imaginile cu agentul care l-a bruscat pe tânăr au ajuns în spațiul public.

Localnici: „Copilul minor nu judecă la nivelul oamenilor mari” (...)

„Trebuia să dea dovadă de mult tact și să aplice legea”

„Urât din partea domnului polițist. Să îl îndrume și să îl învețe cum ar fi corect, să îl învețe părintește, avem alte așteptări de la domnii polițiști”

Deși există reguli de circulație în parc, sunt situații în care bicicliștii și utilizatorii de trotinete le sfidează frecvent.

Bărbat: „Știam că nu am voie, dar eu nu locuiesc aici. a doua oară amendă, acum mi-a dat avertisment. Nu am voie să umblu pe aici, trebuie să umblu pe pista de bicicliști. Dacă o fi fost tare în gură, merita și el acolo să ia o amendă.”

Polițiștii s-au autosesizat. La fel și comisia de disciplină a poliției locale.

Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj: „Cercetările sunt continuate de poliţişti sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, urmând ca la finalizarea acestora să fie propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă.”

Octavian Mateescu, director Poliția Locală Craiova: „Am văzut imaginile, este regretabil gestul, s-a autosesizat şi comisia de disciplină, a început procedura de cercetare administrativă”

Polițistul implicat nu a mai fost sancționat până acum.