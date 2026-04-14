Polițiștii au preluat imaginile surprinse de camerele de supraveghere și îl caută pe individ.

Abia trecuse de 1:00 noaptea când o angajată a sălii de jocuri de noroc a sunat la 112 și a anunțat speriată că a fost jefuită.

Corespondent PRO TV: „Angajații clubului au refuzat să fie filmați, dar ne-au spus că jaful a durat mai puțin de 30 de secunde. O persoană cu fața acoperită și înarmată cu un cuțit cu lama de aproximativ 20 de centimetri a pătruns înăuntru și le-a amenințat pe cele două angajate”.

Individul le-a cerut angajatelor să îi dea banii și a primit de la una dintre ele un teanc de bancnote: în total aproximativ 10.000 de lei. Oamenii care locuiesc în zonă nu sunt surprinși de cele întâmplate, pentru că incidentele se țin lanț la sala de jocuri de noroc.

Localnică: „Mereu vine poliția. Au fost și 30 de polițiști odată. Și mașini de jandarmi, și de poliție, vin aicea mereu”.

Cms. șef. Felicia Tudoran, IPJ Galați: „A fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată”.

Dacă va fi prins și găsit vinovat, tâlharul riscă până la 10 ani de închisoare.