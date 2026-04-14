Medicii spun că e un bilanț bun, mai ales că nou-născuții sunt perfect sănătoși, deși unii s-au ivit pe lume înainte de termen.

Secția de Neonatologie a maternității „Cuza Vodă" din Iași este plină de nou născuți. Pentru Mădălina, bebelușul născut un pic mai devreme decât se aștepta, a adus o imensă bucurie în familie.

Mădălina Bobu, mamă: „ Sunt și bucuroasă că e și sănătos. El se grăbea să iasă, mă așteptam, oarecum, în orice moment, dar nu așa devreme. Dumnezeu ne-a ajutat și e sănătos”.

Și Gabriela își ține în brațe fetița mult dorită.

Gabriela, mamă: „E ca o minune de la Dumnezeu, pe care o așteptam. Am avut emoții pentru că a fost o naștere prematură, neașteptată, la 30 de săptămâni”.

Pentru Mihaela, aflată la primul copil, emoțiile abia încep.

Mihaela Gaborici, mamă: „Este foarte bine îngrijit aici și a reușit să ia în greutate. I s-au făcut toate analizele, ecografiile și mă bucur că e sănătos. E o aventură acasă, când o să rămân doar eu cu el, o să fie o întreagă aventură, dar sperăm să ne descurcăm”.

În acest an, la maternitatea "Cuza Voda" s-au născut mai mulți bebeluși față de anul trecut, în perioada Paștelui.

Anca Bivoleanu, șef secție Neonatologie, maternitatea "Cuza Vodă" Iași: „Au fost niște zile pline, spre deosebire de alți ani. Înainte de noaptea de înviere, la 22.45 s-a născut un băiețel sănătos, cu nota 9, 3360 g. S-au născut copii sănătoși peste tot, ceea ce este foarte bine. Este o încărcătură emoțională mai deosebită, prin prisma faptului că vin mamele, simți acea trăire, stau lângă pătuțurile copiilor”.

Din cei 51 de nou născuți, 5 bebeluși au venit pe lume în prima zi de Paște, iar în a doua zi - 13. Anul trecut, în Iași au fost înregistrate peste 6.800 de nașteri, iar cei mai mulți nou născuți au venit pe lume în luna septembrie.