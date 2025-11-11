Un avion militar turc s-a prăbușit la frontiera dintre Georgia şi Azerbaidjan. Momentul a fost filmat | VIDEO

11-11-2025 | 16:14
avion militar turc prabusit georgia
X.com / TurkeyTribune

Un avion militar turc de marfă, de tip C-130, care zbura din Azerbaidjan către Turcia, s-a prăbuşit marţi la frontiera dintre Georgia şi Azerbaidjan, anunţă Ministerul turc al Apărării, relatează AFP.

”Operaţiuni de căutare şi de salvare au fost lansate în coordonare cu autorităţile azere şi georgiene”, anunţă într-un comunicat Ministerul turc al Apărării.

El nu a anunţat imediat victime, potrivit News.ro.

Preşedintele turc Recep Tayip Erdogan evocă însă ipoteza unor victime.

”Fie ca lui Allah să-i fie milă de martirii noştri”, a reacţionat el.

aeroport
O flacără a apărut sub un avion Wizz tocmai aterizat de la Barcelona pe Aeroportul Băneasa. Pasageri evacuați de urgență

Ministerul cere presei ”să nu publice imagini” de la prăbuşire.

Ministrul turc de Interne Ali Yerlikaya anunţă pe X că a discutat cu omologul său georgian Gela Geladze.

Ministrul georgian se afla în drum către locul accidentului, anunţă Ali Yerlikaya.

Ministerul georgian de Interne anunţă că acest accident a avut loc în regiunea Sighnaghi, în estul Georgiei, la aproximativ cinci kilometri după ce a trecut frontiera.

”O anchetă a fost deschisă”, anunţă într-un comunicat ministerul georgian, care se angajează să publice în curând ”informaţii detaliate despre incident”.

Sursa: News.ro

