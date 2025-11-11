Un avion militar turc s-a prăbușit la frontiera dintre Georgia şi Azerbaidjan. Momentul a fost filmat | VIDEO

Un avion militar turc de marfă, de tip C-130, care zbura din Azerbaidjan către Turcia, s-a prăbuşit marţi la frontiera dintre Georgia şi Azerbaidjan, anunţă Ministerul turc al Apărării, relatează AFP.

”Operaţiuni de căutare şi de salvare au fost lansate în coordonare cu autorităţile azere şi georgiene”, anunţă într-un comunicat Ministerul turc al Apărării.

???????????????????????? TUAF543 | Turkish Air Force C-130 Aircraft tracked departing Ganja earlier today, later signal was lost over Georgian territory. Footage below shows the crash of the same aircraft, currently under verification.#georgia #turkey #plane #turkishairforce #cargo pic.twitter.com/dtIDIULMoE — Turkey Tribune (@TurkeyTribune) November 11, 2025

El nu a anunţat imediat victime, potrivit News.ro.

Preşedintele turc Recep Tayip Erdogan evocă însă ipoteza unor victime.

”Fie ca lui Allah să-i fie milă de martirii noştri”, a reacţionat el.

Ministerul cere presei ”să nu publice imagini” de la prăbuşire.

BREAKING: Turkish military cargo plane C-130 crashes on Georgia-Azerbaijan border, Turkey's defense ministry says pic.twitter.com/HbAk3x8Cf6 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 11, 2025

Ministrul turc de Interne Ali Yerlikaya anunţă pe X că a discutat cu omologul său georgian Gela Geladze.

Ministrul georgian se afla în drum către locul accidentului, anunţă Ali Yerlikaya.

Ministerul georgian de Interne anunţă că acest accident a avut loc în regiunea Sighnaghi, în estul Georgiei, la aproximativ cinci kilometri după ce a trecut frontiera.

”O anchetă a fost deschisă”, anunţă într-un comunicat ministerul georgian, care se angajează să publice în curând ”informaţii detaliate despre incident”.

