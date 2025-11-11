Panică pe aeroportul Băneasa. Pasagerii unui avion sosit din Barcelona au fost evacuați de urgență imediat după aterizare

11-11-2025 | 07:55
Panică, marți dimineață, pe aeroportul Băneasa din Capitală. Pasagerii unui avion care venea din Barcelona au fost evacuați de urgență imediat ce avionul s-a oprit pe pistă.

Delia Bîrla,  Valentin Baciu

La fața locului au fost chemate echipajele de pompieri de la aeroport.

Incidentul a avut loc în jurul orei 1:30. Martorii spun că pilotul ar fi aprins semnalul pentru evacuarea de urgență, imediat după aterizare.

Corespondent Știrile ProTV, aflat la bordul avionului: „În momentul în care am aterizat pe aeroportul din Băneasa, însoțitorii de zbor ne-au spus că trebuie să evacuăm cât mai repede avionul.”

Ieșirile de urgență au fost deblocate, dar nu și folosite. Însoțitorii de zbor le-au indicat, în schimb, pasagerilor să coboare cât mai repede, fără bagajele de mână.

aeroport vilnius
Lituania își închide din nou un aeroport și frontiera cu Belarus din cauza baloanelor suspecte. Este al patrulea incident

Corespondent Știrile ProTV: „Inițial, oamenii nu au înțeles mesajul și s-au grăbit să își ia lucrurile. Personalul aeroportului s-a ocupat – după ce toată lumea a fost în siguranță – să aducă și bagajele în aeroport.”

La fața locului au fost chemate și echipajele de pompieri de la aeroport. Pasagerii spun că mirosea a ars, de la un generator adus să alimenteze aeronava pe pistă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 11-11-2025 07:43

