Panică pe aeroportul Băneasa. Pasagerii unui avion sosit din Barcelona au fost evacuați de urgență imediat după aterizare

Panică, marți dimineață, pe aeroportul Băneasa din Capitală. Pasagerii unui avion care venea din Barcelona au fost evacuați de urgență imediat ce avionul s-a oprit pe pistă.

La fața locului au fost chemate echipajele de pompieri de la aeroport.

Incidentul a avut loc în jurul orei 1:30. Martorii spun că pilotul ar fi aprins semnalul pentru evacuarea de urgență, imediat după aterizare.

Corespondent Știrile ProTV, aflat la bordul avionului: „În momentul în care am aterizat pe aeroportul din Băneasa, însoțitorii de zbor ne-au spus că trebuie să evacuăm cât mai repede avionul.”

Ieșirile de urgență au fost deblocate, dar nu și folosite. Însoțitorii de zbor le-au indicat, în schimb, pasagerilor să coboare cât mai repede, fără bagajele de mână.

Corespondent Știrile ProTV: „Inițial, oamenii nu au înțeles mesajul și s-au grăbit să își ia lucrurile. Personalul aeroportului s-a ocupat – după ce toată lumea a fost în siguranță – să aducă și bagajele în aeroport.”

La fața locului au fost chemate și echipajele de pompieri de la aeroport. Pasagerii spun că mirosea a ars, de la un generator adus să alimenteze aeronava pe pistă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













