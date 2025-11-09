Un avion scos din uz a fost transportat de la Băneasa până în Brașov. Aeronava va fi folosită ca spațiu de cazare

09-11-2025 | 19:17
Imagini spectaculoase au fost surprinse pe șoselele României. O aeronavă Boeing 737 a fost transportată în condiții speciale terestre de la Băneasa până în județul Brașov, spre uimirea participanților la trafic.

Ana Maria Barbu

Avionul, scos din uz, va continua să primească pasageri la bord, dar sub o altă formă.

Transportul agabaritic era imposibil de ignorat pe șosele, mai ales prin traficul din Capitală. Șoferii nu au ratat ocazia de a filma și a împărtăși imaginile pe rețelele sociale.

De la volan, fiecare și-a dat cu părerea.

Potrivit informațiilor primite de la Compania Națională de Drumuri, transportul agabaritic s-a deplasat din Băneasa, pe centura Capitalei, apoi pe DN1, pe ruta Vălenii de Munte, varianta Cheia - centura Brașovului. Aripile avionului au fost dezmembrate și încărcate separat. În total au fost trei camioane.

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR: „Lățimea vehiculului este de 6,6 metri, masa totală este de 70,5 tone, lungimea 33 metri."

Destinația aparatului de zbor este județul Brașov, unde va fi amplasat pe un teren, ca spațiu de cazare.

Corespondent Știrile PRO TV: „Avionul a fost fabricat în 1991 și a făcut parte din flota unei companii germane, până a fost scos din uz, apoi cumpărat în urmă cu nouă ani de o companie românească. Noii proprietari și-au propus să îl salveze și îi vor da o nouă întrebuințare."

Cei care l-au cumpărat spun că au în plan să amenajeze în aeronavă și un restaurant, inclusiv pentru evenimente exclusiviste.

Sursa: Pro TV

Etichete: CNAIR, avion, brasov,

Dată publicare: 09-11-2025 19:16

