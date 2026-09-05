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Un avion militar s-a prăbușit în timpul unui show aviatic, în Grecia. Spectatorii au surprins momentul | VIDEO

Stiri externe
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Un avion al Forțelor Aeriene Grecești s-a prăbușit sâmbătă în timpul unui spectacol aviatic desfășurat la nord de Atena, provocând un incendiu.

autor
Lorena Mihăilă

Aparatul, un avion de luptă Phantom F-4 cu două locuri, s-a prăbușit în timpul unei manevre efectuate la joasă altitudine, în fața câtorva mii de spectatori veniți la evenimentul Athens Flying Week, scrie NBC News.

Nu au fost raportate victime în rândul spectatorilor.

Incendiul a îngreunat intervenția echipelor de salvare

Oficialii Forțelor Aeriene Grecești nu au oferit imediat informații despre situația celor doi membri ai echipajului. Operațiunile echipelor de salvare au fost îngreunate de incendiul izbucnit pe terenul bazei aeriene Tanagra, aflată la aproximativ 60 de kilometri nord de Atena.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate 85 de pompieri, sprijiniți de 11 aeronave și elicoptere pentru intervenții împotriva incendiilor.

Autoritățile au precizat că flăcările au rămas la distanță de zona în care se aflau spectatorii show-ului aviatic.

Athens Flying Week este un eveniment aviatic organizat anual în Grecia, la care participă aeronave militare și civile și care atrage mii de spectatori.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: grecia, accident aviatic,

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