Turiști au fost găsiți luni de rangerii USFS, după ce au rămas blocați pe traseul Clear Creek Route, scrie The Independent.

La finalul operațiunii de salvare, bărbații le-au spus autorităților că s-au bazat în mare măsură pe Gemini pentru a obține informații despre traseu și despre echipamentul și proviziile pe care trebuiau să le ia cu ei.

„Aceasta a fost o greșeală critică, deoarece Gemini le-a recomandat să aducă mult mai puțină mâncare și apă decât avea nevoie grupul lor, mai ales în condițiile în care ascensiunea planificată pentru opt ore s-a transformat într-o aventură de mai multe zile”, au transmis autoritățile.

Au ajuns pe vârf seara

Cei trei și-au instalat tabăra sâmbătă, iar duminică, în jurul orei 3.00 dimineața, au pornit spre vârful muntelui. Au ajuns la summit abia la ora 19.00, deși autoritățile îi avertizează pe cei care urcă pe Muntele Shasta să renunțe la ascensiune și să se întoarcă dacă nu ajung la vârf până la prânz.

La coborâre, turiștii au contactat biroul șerifului pentru a cere ajutor. Ulterior, însă, au deviat către Mud Creek Canyon, unde au rămas blocați.

În cursul nopții, unul dintre cei trei a căzut și s-a accidentat la genunchi. În cele din urmă, rangerii USFS specializați în ascensiuni montane au găsit grupul în dimineața următoare și i-au evacuat din zonă.

Un traseu dificil

Muntele Shasta are o altitudine de 4.322 de metri și este al cincilea cel mai înalt vârf din California. Se află la aproximativ 97 de kilometri sud de granița cu Oregon.

Traseul Clear Creek este considerat de Mount Shasta Avalanche Center drept cea mai ușoară rută către vârf. Chiar și așa, autoritățile avertizează că ascensiunea necesită o bună condiție fizică și pregătire pentru schimbări ale vremii, precum și posibilitatea de a petrece o noapte pe munte.

„Pe traseul Clear Creek au loc accidente grave și decese atunci când oamenii se rătăcesc și ajung pe terenuri mai periculoase, precum zona Mud Creek”, a transmis Biroul Șerifului din comitatul Siskiyou.

Autoritățile recomandă turiștilor să contacteze înainte de plecare stația locală USFS Mount Shasta Ranger pentru a obține cele mai recente informații despre condițiile de pe traseu.