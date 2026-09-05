Oferta este pentru un post de promoter într-un supermarket și presupune opt ore de muncă pe zi, timp de două zile, relatează Il Gazzettino.

Sarcina promoterului constă în amenajarea unui stand promoțional în zona de fructe și legume, oferirea de degustări clienților, stimularea vânzărilor și distribuirea de materiale promoționale.

Ca cerință obligatorie, anunțul precizează că promoterul trebuie să poarte încălțăminte de protecție, pe care trebuie să și-o procure pe propria cheltuială.

50 de euro pe zi pentru 8 ore de muncă

Remunerația stabilită este de 50 de euro net pe zi, iar plata se face prin transfer bancar, în data de 27 a lunii următoare. Asta înseamnă că persoana care lucrează la jumătatea lunii septembrie își va primi banii abia la sfârșitul lunii octombrie.

Totuși, pe unele platforme specializate, în același anunț pentru postul de promoter, remunerația este indicată ca fiind „de la 50 de euro”.

Mulți s-au întrebat de ce sunt necesari pantofii de protecție, având în vedere că munca se desfășoară într-un supermarket și nu într-o zonă de producție sau pe un șantier.

Astfel că, responsabilul departamentului a oferit explicații.

„Încălțămintea de protecție este un echipament obligatoriu pentru toți cei care lucrează în magazinul nostru, chiar dacă sunt angajați ai unor companii externe, așa cum este cazul promoterilor. Nu este o obligație impusă din motive birocratice, ci este un echipament individual de protecție obligatoriu pentru oricine se deplasează în zona de vânzare și în depozit, mai ales în prezența transpaletelor și a paleților aflați în mișcare, care pot provoca accidente grave. Toți cei care vin să lucreze aici, indiferent dacă sunt persoane din exterior sau angajați ai companiei, trebuie să se înregistreze pe portalul nostru și să respecte regulile de siguranță stabilite de companie.”, a precizat el.

Acesta subliniază, de asemenea, că promoterii nu sunt angajați direcți ai supermarketului, ci lucrează pentru companii terțe care gestionează personalul în numele mai multor branduri.

Reacții și indignare în mediul online

Aceste condiții și remunerația propusă au stârnit indignarea celor care se confruntă zi de zi cu precaritatea de pe piața muncii, exprimată prin comentarii vehemente pe pagina de social media.

„Dacă trebuie să-ți cumperi și încălțămintea de protecție, aproape toți banii câștigați din muncă se duc pe asta”, a comentat una dintre persoane.

Reacția unui sindicat

„Persoana care a publicat anunțul s-a expus, poate dintr-un exces de naivitate”, a spus Roberto Toigo, secretarul general al sindicatului UIL Veneto.

„Pe lângă remunerația deosebit de mică, ceea ce ne îngrijorează este că probabil există zeci, sute de oferte de acest fel. Asta înseamnă că se consideră deja de la sine înțeles că acesta este tratamentul care trebuie acordat inclusiv pentru munca ocazională. Este bine că situația a ieșit la iveală. Tocmai aceasta este tema campaniei noastre naționale «Stop ai lavoratori fantasma» („Stop lucrătorilor-fantomă”): astfel de situații trebuie să devină cunoscute și să arate că drumul corect este aplicarea contractelor colective naționale de muncă.”, a mai precizat el.

În Italia, munca de promoter este, în general, considerată o prestație ocazională, pentru care plata se stabilește ca sumă forfetară, și nu în funcție de orele lucrate.

În același timp, sindicatele subliniază că echipamentele individuale de protecție, precum încălțămintea de protecție, ar trebui puse la dispoziție de angajator.