Un avion al companiei Japan Airlines s-a ciocnit cu un avion al companiei Delta Air Lines la Seattle

Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA (FAA) a detaliat într-un comunicat că "aripa dreaptă a zborului 68 Japan Airlines a intrat în coliziune cu coada zborului 1921 Delta Air Lines" miercuri, în jurul orei locale 10:40.

Incidentul s-a produs la scurt timp după ce avionul Boeing 787 aterizase venind de la Tokio, iar avionul Delta era parcat înainte a efectua un zbor cu destinaţia Puerto Vallarta, Mexic.

Pe contul său de X, aeroportul Seattle-Tacoma a declarat că toţi pasagerii celor două avioane implicate în incident au fost debarcaţi fără să se fi înregistrat răniţi şi că impactul asupra operaţiunilor aeroportului a fost minim.

