Un avion a zburat 80 de kilometri fără pilot la bord. „Nu este un joc video” | VIDEO

Zborul a avut o durată totală de aproximativ 12 minute, iar avionul a plecat de pe aeroportul Hollister, în nordul Californiei și a fost operat de Reliable Robotics, care lucrează din 2019 la un sistem de zbor semi-automat în care aeronava este controlată de la distanță de un pilot. Compania a anunțat recent că zborul de 80 de kilometri a avut loc în noiembrie. Avionul a fost un Cessna Caravan este o alegere populară pentru antrenamente de zbor, turism, misiuni umanitare și transport regional de marfă. „Cessna a fabricat 3.000 de Caravans - este cel mai popular avion cargo de care nu ați auzit niciodată", spune Robert Rose, CEO al Reliable Robotics. „Piloții vă vor spune că este calul de bătaie al industriei. Dar provocarea cu această aeronavă este că zboară la altitudini mai mici și în condiții meteorologice mai nefavorabile decât multe aeronave mari din ziua de azi. Așadar, operarea lui este mult mai periculoasă, iar automatizarea va contribui mult la îmbunătățirea siguranței acestor operațiuni”. Citește și Un avion al companiei româneşti Legend Airlines, suspectat de trafic de persoane, a fost reţinut la sol în Franţa Pedeapsă record pentru bărbatul care a răpit şi violat două surori de 10 şi 12 ani din Braşov Firma de consultanță AviationValues a declarat pentru CNN că în prezent există 900 de Caravans în serviciu activ, iar FedEx - care folosește acest tip de avion din 1985 - este cel mai mare operator, cu aproximativ 200 de astfel de aparate. Reliable Robotics lucrează acum cu Administrația Federală a Aviației pentru a-și certifica tehnologia pentru operațiuni comerciale și se așteaptă ca acest proces să fie finalizat în doar doi ani. Cum funcționează Operatorul de la distanță, pilot, trimite comenzi avionului prin intermediul unor semnale criptate prin satelit, dar nu pilotează aeronava în timp real și nici nu primește imagini de la avionul în sine. Interfața pe care o utilizează este mai apropiată de cele folosite de controlorii de trafic aerian decât de piloții de drone. „Acesta nu este un joc video. Nu există un joystick și nu ai posibilitatea de a pilota manual avionul de la distanță. Nu există un flux video care să îți ofere feedback în timp real. Există un set de butoane care îi permit pilotului să redirecționeze avionul în altă parte”, spune Rose.

On 11/21/23, Reliable Robotics made history with the successful flight of an uncrewed Cessna 208B Caravan with no one on board.

Scroll around inside the cockpit @ https://t.co/BU4zjj2lIlhttps://t.co/rxTrTe0MgX

— Reliable Robotics (@reliable_robot) December 6, 2023

Fiecare comandă trimisă avionului include toate instrucțiunile necesare pentru a ateriza, astfel încât aeronava știe întotdeauna ce trebuie să facă, chiar dacă se pierd comunicațiile.

„Se poate spune că aeronava este autonomă", explică Rose. „Dacă nu-i spui să facă nimic altceva sau dacă pierzi comunicațiile cu ea, va face ultimul lucru pe care i-ai spus să-l facă”.

În comparație cu un pilot automat tradițional, sistemul Reliable Robotics este capabil să efectueze toate fazele unui zbor, inclusiv ieșirea din poartă și deplasarea spre pistă, precum și decolarea și aterizarea.

Dar în ceea ce privește alte aeronave sau controlorii de trafic aerian, acesta este la fel ca orice alt avion, spune Rose, deoarece operatorul de la distanță va răspunde la apelurile radio și va gestiona comunicațiile vocale în așa fel încât este imposibil să se spună că nu se află la bord.

Ce se întâmplă dacă ceva nu merge bine

Potrivit lui Rose, există cel puțin un avantaj în gestionarea situațiilor de urgență de la distanță: dacă un pilot pierde controlul avionului, acesta poate informa imediat controlul traficului aerian cu privire la poziția acestuia și la ultima comandă.

„În multe privințe, acest lucru este mai bun decât modul în care operează avioanele în prezent, pentru că, dacă zbori pe cer și pierzi comunicațiile radio sau dacă ceva nu merge bine cu avionul, trebuie să faci ceva, iar controlul traficului aerian nu are nicio idee despre ce vei face. Așa că trebuie să elibereze spațiul aerian din jurul tău pentru că nimeni nu știe care sunt intențiile tale”.

Odată ce sistemul va deveni disponibil pe piață, vor intra în vigoare și alte măsuri de securitate, inclusiv un card inteligent care va fi necesar pentru a opera orice aeronavă. În plus, piloții vor lucra de la un centru de control unde alte persoane îi vor supraveghea.

Sursa: CNN Etichete: , , Dată publicare: 23-12-2023 11:37