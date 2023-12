Un român a fost prins cu sarmale congelate în geanta de mână, într-un aeroport din Canada. „Avem o tradiție de Crăciun”

O tânără din Canada, care are tatăl român și mama italiancă, a povestit pe o rețea socială cum tatăl ei a încercat să se urce în avion cu sarmale congelate, ascunse în geanta de mână.

„Oamenii cu părinți emigranți, care este cel mai nebunesc, cel mai neobișnuit lucru pe care l-au făcut vreodată și care are sens doar pentru că sunt emigranți? Eu voi povesti prima. Tatăl meu este român, dureros de român, aș putea spune. Și acesta este primul an în care familia mea chiar vine să mă viziteze în Toronto", a mărturisit tânăra pe TikTok.

Videoclipul postat de tânăra din Canada pe TikTok a devenit viral, strângând aproape 150.000 de vizualizări la doar o zi de la publicare.

„Avem o tradiție de Crăciun, în loc să mâncăm curcan în ziua de Crăciun, mama face lasagna pentru că este italiancă. Iar tatăl meu face sarmale, care sunt un fel de mâncare foarte românească, est-europeană. Tatăl meu este foarte pretențios cu sarmalele. Bine? Trebuie să fie făcute cu un anumit tip de varză. Altfel nu au același gust. Așa că, știind acest lucru, a decis că cea mai bună soluție era să facă sarmalele în varză la el acasă, în Calgary, Italia, să le congeleze, să le treacă de securitatea aeroportului, congelate în geanta de voiaj și să le aducă la mine acasă, în Toronto, doar ca să putem mânca sarmale", a mai povestit ea internauților.

Clipul video a stârnit un val de reacții positive, mai ales din partea românilor.

„Trăiască sarmalele!”, „Sarmale internaționale”, „Eu am dus în Germania legume în saramură pentru ciorbe și supe, pentru o prietenă. M-au întrebat în aeroport dacă am iarbă... Am răspuns că doar legume” – au fost doar câteva dintre comentariile românilor.

Dată publicare: 22-12-2023 17:52