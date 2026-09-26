Prima întâlnire între Germania și Rusia de la începutul războiului lui Putin în Ucraina. Discuția, neînregistrată

Întâlnirea a avut loc pe fondul unor tensiuni ridicate, apărute după ce Germania a acuzat Moscova că a trimis o dronă încărcată cu explozibil către aeroportul din Leipzig, la începutul lunii august. De atunci, Germania şi Rusia şi-au închis reciproc consulatele, scrie Agerpres.

Serghei Lavrov, care urma să se adreseze Adunării Generale a ONU de la New York în cursul dimineţii de sâmbătă (ora locală), s-a întâlnit ultima dată cu un ministru german de externe în ianuarie 2022, când a purtat discuţii cu Annalena Baerbock, cu mai puţin de o lună înainte de începerea invaziei în Ucraina.

Întâlnirea de sâmbătă s-a desfăşurat cu uşile închise, deşi chestiunea Ucrainei s-a aflat, fără îndoială, pe ordinea de zi.

Ce a cerut Germania Rusiei

Partea germană a insistat ca accesul presei la întâlnire să fie restricţionat şi ca discuţiile să nu fie înregistrate, potrivit purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de agenţia de ştiri rusă TASS. Ea a adăugat că iniţiativa întâlnirii a aparţinut Berlinului.

Cele două țări nu au făcut public conținutul discuțiilor, dar surse din cadrul delegației germane ar fi precizat că Berlinul ar fi cerut Kremlinului să abandoneze escaladarea conflictului cu Germania.

Wadephul ar fi îndemnat astfel Moscova "să abandoneze calea periculoasă a escaladării în relaţia cu Germania, Europa şi NATO", potrivit unor surse din cadrul delegaţiei germane.

"Incidente precum recenta tentativă de atac de la Leipzig sau alte atacuri hibride nu pot clinti hotărârea Germaniei de a sprijini Ucraina în faţa agresiunii", a adăugat aceeaşi sursă.