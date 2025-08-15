Continuă protestele violente în Serbia. Manifestanții au vandalizat sediul partidului lui Vucic, din Novi Sad | VIDEO

Stiri externe
15-08-2025 | 11:05
proteste serbia
Getty

Criza politică şi manifestaţiile care zguduie Serbia de luni de zile au degenerat în această săptămână în ciocniri între manifestanţi şi susţinători ai partidului de guvernământ al preşedintelui Aleksandar Vucic (SNS).

autor
Lorena Mihăilă

Manifestanţii au vandalizat joi seara sediul Partidului Progresist Sârb (SNS, naţionalişti) de la Novi Sad (nord), în timpul unor noi proteste organizate în aproximativ 30 de oraşe, după ciocniri în noaptea precedentă care au dus la zeci de răniţi, scrie AFP.

Iniţial adunaţi în faţa sediului Agenţiei Sârbe de Informaţii (BIA), protestatarii s-au îndreptat apoi către sediul SNS din apropiere, i-au spart uşa din sticlă şi au aruncat ouă şi vopsea pe faţadă, conform imaginilor difuzate în direct de canalul de televiziune privat N1.

Cei mai mulţi tineri care au participat la aceste violenţe aveau feţele acoperite. Niciun simpatizant al SNS nu se afla în sediul partidului şi poliţia nu a intervenit.

Citește și
Osaka 2
Pană de curent la Expoziția Mondială de la Osaka. Mii de vizitatori au rămas blocați peste noapte. VIDEO

Manifestanții au aruncat cu articole pirotehnice

La Belgrad, manifestanţii s-au adunat în faţa sediilor guvernului şi statului major al armatei, după care s-au îndreptat spre sediul SNS din apropiere, dar au fost ţinuţi la distanţă de un important cordon al poliţiei. Manifestanţii au aruncat apoi cu articole pirotehnice înspre simpatizanţii SNS adunaţi în faţa sediului partidului. Poliţia a îndepărtat ulterior manifestanţii, conform imaginilor difuzate de N1.

După manifestaţiile de miercuri seară, cele două tabere s-au acuzat reciproc că vor să provoace un "război civil".

„Cred că obiectivul puterii este să intimideze cetăţenii. Vor să distrugă această revoltă şi să îi sperie pe oameni", a declarat la N1 un avocat belgrădean, Aleksandar Petrovic, care s-a alăturat protestatarilor din faţa guvernului.

70 de cetățeni răniți

Miercuri seară, peste 70 de cetăţeni, 27 de poliţişti şi şapte membri ai unei unităţi de elită a armatei ("Kobre") - responsabilă cu protejarea celor mai înalţi lideri politici - au fost răniţi, majoritatea dintre ei în urma violenţelor din faţa sediului SNS de la Novi Sad, a informat în cursul zilei de joi ministrul de interne, Ivica Dacic.

Poliţia a reţinut aproximativ 50 de persoane, conform ministrului, care a mai precizat că majoritatea persoanelor rănite sunt susţinători ai SNS.

Manifestaţiile sunt regulate în Serbia după prăbuşirea, în noiembrie 2024, a unui acoperiş din beton la gara din Novi Sad. Tragedia, care a provocat 16 morţi, a fost rapid atribuită corupţiei de către manifestanţi.

Preşedintele ţării, Aleksandar Vucic, care nu conduce oficial partidul, i-a acuzat pe protestatari de atacarea miercuri seara a activiştilor SNS. "Am evitat un scenariul catastrofal", a declarat Vucic în noaptea de miercuri spre joi, promiţând pedepse "severe" pentru manifestanţii violenţi. "Vom împiedica dorinţa lor de a ne conduce spre un război civil", a adăugat şeful statului.

„Au încercat să provoace un război civil”

Studenţi, care sunt în fruntea mişcării de protest, acuză la rândul lor puterea că doreşte un război civil. „Puterea a încercat să provoace un război civil noaptea trecută", au scris ei pe unul din conturile oficiale de Instagram, acuzând poliţia că i-a „protejat" pe susţinătorii SNS „care au aruncat cu pietre şi au tras petarde în manifestaţi".

În timpul manifestaţiei de miercuri seara de la Novi Sad un membru al unităţii "Kobre" a efectuat un foc de avertizare, provocând panică printre manifestanţi, iar incidentul a făcut valuri în mass-media din Serbia. Acesta a afirmat joi, într-o conferinţă de presă, că el şi colegii săi au fost atacaţi şi „încercuiţi" de "un grup de aproape o sută de persoane" şi că a considerat că viaţa le era în pericol.

Toate manifestaţiile studenţeşti au fost, în general, paşnice până în prezent. Ele au avut loc în întreaga ţară şi au strâns uneori câteva sute de mii de persoane. Sub presiune, guvernul a fost restructurat, prim-ministrul a fost înlocuit, mai mulţi foşti miniştri au fost arestaţi şi puşi sub acuzaţie. Începând din mai, manifestanţii cer alegeri anticipate, ceea ce preşedintele Vucic refuză, denunţând un complot străin menit să răstoarne puterea.

La începutul lunii august, un grup de experţi înfiinţat de Înaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului a cerut autorităţilor din Serbia să pună capăt la ceea ce au descris drept o "reprimare intensificată" a manifestanţilor.

Sursa: Agerpres

Etichete: protest, serbia, violente,

Dată publicare: 15-08-2025 10:10

Articol recomandat de sport.ro
LIVE VIDEO | Drita - FCSB se joacă ACUM!
LIVE VIDEO | Drita - FCSB se joacă ACUM!
Citește și...
Pană de curent la Expoziția Mondială de la Osaka. Mii de vizitatori au rămas blocați peste noapte. VIDEO
Stiri externe
Pană de curent la Expoziția Mondială de la Osaka. Mii de vizitatori au rămas blocați peste noapte. VIDEO

Aproximativ treizeci de vizitatori ai Expoziției Universale de la Osaka au fost spitalizați joi, după ce o întrerupere a circulației metroului a obligat zeci de mii de persoane să petreacă noaptea la fața locului.

Israel reia planul E1 de colonizare în Cisiordania. Proiectul ar putea bloca definitiv formarea unui stat palestinian
Stiri externe
Israel reia planul E1 de colonizare în Cisiordania. Proiectul ar putea bloca definitiv formarea unui stat palestinian

Ministrul de finanţe al Israelului, extremistul Bezalel Smotrich, a anunţat că vor începe lucrările mult amânate la o colonie care va diviza Cisiordania şi o va separa de Ierusalimul de Est.

Viaceslav Volodin a purtat discuții cu Kim Jong Un la Phenian. Care a fost motivul întâlnirii
Stiri externe
Viaceslav Volodin a purtat discuții cu Kim Jong Un la Phenian. Care a fost motivul întâlnirii

Preşedintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, s-a întâlnit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul unei vizite oficiale la Phenian, a anunţat joi parlamentul rus.

Recomandări
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Cum se va desfășura întrevederea și ce mize sunt pentru Ucraina. Ora a fost schimbată
Stiri externe
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Cum se va desfășura întrevederea și ce mize sunt pentru Ucraina. Ora a fost schimbată

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Ilie Bolojan, prezent în Constanța, de Ziua Marinei. Nicușor Dan nu participă. Programul evenimentelor din acest an
Stiri actuale
Ilie Bolojan, prezent în Constanța, de Ziua Marinei. Nicușor Dan nu participă. Programul evenimentelor din acest an

Forţele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediţie a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente, organizate în Constanţa, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galaţi şi Bucureşti, pentru a promova valorile şi tradiţiile marinarilor militari.

Captură de cocaină de 3,5 milioane de euro în Sibiu. Drogurile au fost găsite în autorulota unor sârbi. VIDEO
Stiri Justitie
Captură de cocaină de 3,5 milioane de euro în Sibiu. Drogurile au fost găsite în autorulota unor sârbi. VIDEO

Peste 66 de kilograme de cocaină, în valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, au fost găsite într-o autorulotă localizată în judeţul Sibiu, două persoane fiind reţinute, informează, vineri, Poliţia Română.

Top citite
1 bilet la loto
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri actuale
Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40, Joker joi, 14 august. Premii uriașe în joc
2 premier league voyo
PRO TV
Stiri Sport
Premier League începe, mâine, exclusiv pe VOYO. Liverpool vs Bournemouth, un debut cu greutate
3 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri Politice
Guvernul nu mai vrea contracte noi în PNRR și Anghel Saligny. Ce se întâmplă cu proiectele începute
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 August 2025

48:45

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12