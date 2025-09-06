Sârbii au ieșit în stradă la Novi Sad împotriva guvernului. 42 de persoane au fost arestate, după un „atac masiv şi brutal”

06-09-2025 | 14:59
proteste novi sad
AFP

Patruzeci şi două de persoane au fost arestate după o manifestaţie care a avut loc vineri seara la Novi Sad pentru a cere organizarea de alegeri anticipate, manifestaţie dispersată de poliţie cu gaze lacrimogene, a anunţat ministrul de interne sârb.

autor
Alexandru Toader

Această manifestaţie, la care au participat mii de persoane contra preşedintelui naţionalist Aleksandr Vucic, se înscrie într-o serie de proteste care au loc în întreaga Serbie după prăbuşirea acoperişului exterior din beton al gării din Novi Sad, prăbuşire care a făcut 16 morţi în noiembrie anul trecut, informează AFP.

Manifestanţii, conduşi de studenţi, denunţă construcţiile de calitate proastă legate de corupţie şi cer o anchetă transparentă.

Începând din mai, ei cer de asemenea alegeri anticipate, cerere pe care Vucic, la putere din 2014 şi reales în 2022 pentru un mandat de cinci ani, o respinge, denunţând regulat un complot străin menit să-l înlăture de la putere.

Vineri seara, 13 poliţişti au fost răniţi într-un "atac masiv şi brutal" din partea manifestanţilor şi 42 de persoane au fost arestate, a declarat ministrul de interne sârb Ivica Dacic la televiziunea publică RTS.

Sursa: Agerpres

Etichete: proteste, serbia, sarbi,

