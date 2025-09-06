Sârbii au ieșit în stradă la Novi Sad împotriva guvernului. 42 de persoane au fost arestate, după un „atac masiv şi brutal”

Patruzeci şi două de persoane au fost arestate după o manifestaţie care a avut loc vineri seara la Novi Sad pentru a cere organizarea de alegeri anticipate, manifestaţie dispersată de poliţie cu gaze lacrimogene, a anunţat ministrul de interne sârb.

Această manifestaţie, la care au participat mii de persoane contra preşedintelui naţionalist Aleksandr Vucic, se înscrie într-o serie de proteste care au loc în întreaga Serbie după prăbuşirea acoperişului exterior din beton al gării din Novi Sad, prăbuşire care a făcut 16 morţi în noiembrie anul trecut, informează AFP.

Manifestanţii, conduşi de studenţi, denunţă construcţiile de calitate proastă legate de corupţie şi cer o anchetă transparentă.

Începând din mai, ei cer de asemenea alegeri anticipate, cerere pe care Vucic, la putere din 2014 şi reales în 2022 pentru un mandat de cinci ani, o respinge, denunţând regulat un complot străin menit să-l înlăture de la putere.

Vineri seara, 13 poliţişti au fost răniţi într-un "atac masiv şi brutal" din partea manifestanţilor şi 42 de persoane au fost arestate, a declarat ministrul de interne sârb Ivica Dacic la televiziunea publică RTS.

Manifestanţii au atacat poliţia în faţa facultăţii de filosofie cu pietre, rachete de semnalizare şi răngi, a adăugat ministrul, denunţând o violenţă "şocantă şi aparent planificată", pentru a fi utilizată ca şi "carburant politic pentru a creşte tensiunile".

Multă vreme paşnice, manifestaţiile au degenerat în ultimele săptămâni în violenţe, din cauza, potrivit protestatarilor, a represiunii tot mai mari din partea poliţiei şi susţinătorilor guvernului, potrivit Agerpres.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













