Medicii au descoperit obiectul ascuns în regiunea lombară și au fost nevoiți să intervină chirurgical pentru a-l îndepărta, relatează publicația ANSA.

Piesa metalică era maneta de frână a bicicletei, pierdută în urma accidentului suferit de copil la vârsta de 10 ani. Lungă de 5,5 centimetri, aceasta pătrunsese lateral, printr-o rană mică, și ajunsese în regiunea lombară a coloanei vertebrale, unde intrase în contact cu o rădăcină nervoasă.

După căzătură, băiatul și-a continuat viața obișnuită, făcând sport și fără să prezinte probleme semnificative. Situația s-a schimbat însă la vârsta de 13 ani, când au apărut durerile la piciorul drept, urmate de un disconfort mai greu de localizat la nivelul ambelor membre inferioare.

Investigațiile neurologice nu au indicat anomalii, însă o radiografie a coloanei vertebrale a dezvăluit prezența unui obiect metalic alungit și curbat în zona lombară.

O operație de trei ore, pentru salvarea nervului

Băiatul a fost operat, iar intervenția a durat aproximativ trei ore și a fost realizată printr-o incizie mică în partea posterioară a spatelui. Poziția manetei a făcut ca operația să fie deosebit de dificilă, deoarece obiectul ajunsese într-o zonă delicată, în apropierea nervului.

„Principala dificultate a fost poziția manetei, care se deplasase în spațiul foraminal, exact în zona în care rădăcina nervoasă iese din coloană. A trebuit să eliberăm treptat nervul din jurul corpului străin, lucrând cu o precizie extremă pentru a-i păstra funcționalitatea”, a explicat medicul Leonardo Oggiano.

Cazul i-a surprins pe medici și prin faptul că băiatul nu a prezentat simptome importante timp de trei ani, deși obiectul metalic se afla într-o regiune anatomică sensibilă.

„Nu a prezentat simptome semnificative timp de trei ani, continuând să își desfășoare activitățile obișnuite, în ciuda prezenței unui corp străin de asemenea dimensiuni într-o zonă anatomică foarte delicată”, a subliniat medicul Pier Francesco Costici.