Clinica și-a asumat responsabilitatea, iar o anchetă este în desfășurare. Familia a depus o plângere.

Adolescenta venise pentru o intervenție chirurgicală la gleznă. Însă, vineri, 10 iulie, la clinica Côte d'Opale din Saint-Martin-Boulogne (Pas-de-Calais), s-a trezit din anestezie și a descoperit că încă își putea mișca piciorul, însă simțea tampoane de vată în gură. Chirurgul făcuse o greșeală: în locul operației programate, îi scosese măselele de minte, potrivit France 3.

Această eroare medicală, dezvăluită de publicația La Voix du Nord, a afectat profund tânăra de 17 ani și familia sa. De la incident, adolescenta suferă de anxietate, potrivit mamei sale, care este revoltată. Motivul este că, „în mod normal, înainte de extracția măselelor de minte au loc consultații în care pacientului i se explică perioada de recuperare și tratamentul cu antibiotice. În acest caz, acest lucru nu s-a întâmplat”, a declarat femeia pentru La Voix du Nord.

Consecințele ar fi putut fi și mai grave

Consecințele ar fi putut fi și mai grave, deoarece „anestezia fusese administrată celeilalte fete”. Familia a depus o plângere, iar clinica a deschis o anchetă internă.

Contactată de jurnaliști, conducerea clinicii a declarat că este vorba despre „o situație excepțională și profund regretabilă și suntem conștienți de consecințele pe care aceasta le poate avea asupra pacientei și a celor apropiați”. Reprezentanții unității au precizat că își asumă pe deplin responsabilitatea.

Spitalul a transmis că medicul chirurg și-a prezentat „cele mai sincere scuze” imediat după descoperirea erorii, iar familia a beneficiat de sprijin imediat. Un reprezentant al conducerii le-a explicat toate demersurile pe care le puteau urma: depunerea unei plângeri, solicitarea de despăgubiri, accesarea unui sprijin psihologic și posibilitatea de a lua legătura cu reprezentanții pacienților.

În cele din urmă, familia a ales să dea în judecată clinica și să nu semneze acordul de despăgubire. La rândul său, clinica a lansat o anchetă internă „pentru a stabili cu exactitate circumstanțele acestui incident și pentru a înțelege cauzele sale”.

Întrucât ancheta este încă în desfășurare, reprezentanții clinicii au declarat că „ar fi prematur, în acest moment, să se tragă concluzii definitive sau să se comenteze eventuale răspunderi individuale”.

Clinica a mai precizat că „va continua să mențină un dialog deschis, transparent și respectuos cu familia pe tot parcursul acestei proceduri” și că „prioritatea noastră rămâne sănătatea și sprijinirea tinerei paciente, ascultarea familiei sale și aflarea completă a adevărului cu privire la circumstanțele acestui incident”.