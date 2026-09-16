Corespondent Știrile PRO TV: „Iniţial, între cei doi soţi a izbucnit un scandal după ce, potrivit unor surse din anchetă, individul şi-a amintit de un episod de infidelitate din trecut, când femeia l-ar fi înşelat. Doar că furia individului nu s-a oprit la o ceartă. A început să o rănească pe femeie la nivelul feţei şi i-a tăiat părul. Când a ajuns într-un final la spital, victima de 31 de ani a fost internată imediat la chirurgie plastică şi a fost deja operată, din cauza rănilor provocate de individ. Medicii au fost cei care au anunţat poliţia, pentru că femeia nu a recunoscut iniţial ce a păţit. Poliţiştii l-au găsit pe suspectul de 32 de ani acasă şi l-au reţinut. Împotriva lui a fost emis şi un ordin de protecţie provizoriu. Individul va ajunge în faţa unui judecător, unde se va cere arestarea lui preventivă, pentru vătămare corporală şi violenţă în familie.”