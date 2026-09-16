Corespondent Știrile PRO TV: „Iniţial, între cei doi soţi a izbucnit un scandal după ce, potrivit unor surse din anchetă, individul şi-a amintit de un episod de infidelitate din trecut, când femeia l-ar fi înşelat. Doar că furia individului nu s-a oprit la o ceartă. A început să o rănească pe femeie la nivelul feţei şi i-a tăiat părul. Când a ajuns într-un final la spital, victima de 31 de ani a fost internată imediat la chirurgie plastică şi a fost deja operată, din cauza rănilor provocate de individ. Medicii au fost cei care au anunţat poliţia, pentru că femeia nu a recunoscut iniţial ce a păţit. Poliţiştii l-au găsit pe suspectul de 32 de ani acasă şi l-au reţinut. Împotriva lui a fost emis şi un ordin de protecţie provizoriu. Individul va ajunge în faţa unui judecător, unde se va cere arestarea lui preventivă, pentru vătămare corporală şi violenţă în familie.”
Un bărbat din Craiova și-a bătut crunt soția și apoi i-a tăiat părul. Femeia a avut nevoie de operație
Caz revoltător de violență domestică. Un individ din Craiova este reținut, după ce și-a bătut soția și, ca s-o umilească, i-a tăiat părul. Victima a ajuns la spital cu răni pe față şi a fost operată.
Sursa: ProTV
Etichete: violenta, craiova, femeie bătută,