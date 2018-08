Umilința la care este supusă o româncă stabilită în Norvegia: ”Nu mă pot opri din plâns”

Un medic român stabilit în Norvegia de 4 ani a povestit, într-o postare pe Facebook, drama prin care trece de șase luni de zile, de când încearcă să își reînnoiască actele expirate.

Femeia se plânge că a fost trimisă în repetate rânduri să își facă programare pe site-ul instituției, dar că acesta funcționează defectuos și, din cauza numeroaselor erori, nu reușește să obțină o programare, iar la sediul Consulatului nu se pot face programări.

”Doar cu cererea pentru Titlu de calătorie am reusit să merg mai departe . Aceasta mi-a fost aprobata si am putut trece la pasul urmator, acela de a mă PROGRAMA EFECTIV PE SITE. Dau click și ce imi văd ochii? Un mesaj scris cu roșu: "Nu au fost găsite intervale disponibile în următoarele 12 luni de la data introdusă. Introduceți o alta dată și reluați căutarea”, spune Magdalena Irina Ibănescu.

”Sunt atât de obosită încât nici nu mă pot opri din plâns. Nu e ușor să lucrezi 100%, 8 ore pe zi(am reintrat in activitate cand fetita avea doar 6 saptamani), să iți alăptezi copilul noaptea din 2 in 2 ore și să îți dedici timp și Consulatului a carui funcționari sunt pusi acolo în principiu să critice sau să închidă telefonul în mijlocul conversației”, mai spune ea.

Femeia susține că nu are niciun act de identitate în acest moment, fapt care o împiedică să profeseze.

”CONCLUZIA: Sunt cetățean român (din păcate) în Norvegia fără niciun act de identitate valabil. Permis de conducere nu am, card bancar cu poză nu am (nu am înca 5 ani in Norvegia). Eu nu pot ridica nimic de la poșta pentru ca NU AM NICIUN ACT DE IDENTITATE! În momentul de față nu îmi pot ridica retețele de tip A necesare pentru a prescrie preparate pe baza de morfină”, spune românca.

Mesajul integral al româncei

”S-a întâmplat că am ajuns în Norvegia prin 2013 și m-am stabilit aici în 2014. Nu pot spune ca am început de la 0, ci de la minus. Nu am avut pe nimeni aici. Fără familie, fără să cunosc limba, am început să lucrez în diferite domenii folosind limba engleză și învățând în același timp limba norvegiana. Într-un final am reușit să îmi echivalez studiile și să ajung la un nivel înalt de cunoaștere a limbii norvegiene și astfel am ajuns să îmi continui cariera de medic. Iată că intre timp m-am casatorit și în ianuarie 2018 s-a nascut și fetița noastră dragă. Problemele mele încep cu actele de identitate care au expirat în martie. Conjuctura a facut să nu am posibilitatea să îmi reînnoiesc pașaportul în România, înainte să expire, iar acum nu am absolut niciun act de identitate în Norvegia! Toată munca și efortul depus pentru a ajunge în punctul unde sunt acum par un fleac în comparație cu stresul și disperarea ultimelor luni în care am încercat să mă programez la Consulatul României în Oslo pentru a imi face un act de identitate.

Consulatul Romaniei la Oslo mă trimite mereu la un website sa ma programez. Sună simplu, dar de fapt NU ESTE! Siteul are probleme mari. În primavară avea mereu erori și de fiecare dată când incercam să trec la "pasul următor" se bloca. Mai mult, pentru o persoană care nu are niciun act valabil procesul este IMPOSIBIL. Efectiv mă învârt în cerc cu cererile. Am sunat la MAE la București și mi s-a comunicat cum să completez. Mi s-a trimis chiar și un filmulet animat cu pașii ce trebuie urmați. Zis și făcut. Evident cererea "necesită în continuare completări". Deja văd roșu în fața ochilor când îmi apare mesajul cu "CEREREA NECESITĂ COMPLETĂRI".

Doar cu cererea pentru Titlu de calătorie am reusit să merg mai departe . Aceasta mi-a fost aprobata si am putut trece la pasul urmator, acela de a mă PROGRAMA EFECTIV PE SITE. Dau click și ce imi văd ochii?

Un mesaj scris cu roșu: "Nu au fost găsite intervale disponibile în următoarele 12 luni de la data introdusă. Introduceți o alta dată și reluați căutarea."

În tot acest timp (câteva luni) am trimis concomitent și mailuri pentru a încerca să mă programez la Consulat. Mi s-a răspuns doar de doua ori cu "vă rog programati-vă pe site". Explic că nu reușesc. Nu mi se mai răspunde. Sun la numărul de telefon al Consulatului. Mereu mi se spune : "Cum doamna nu reușiți? Dar altii cum au reușit?". Pai chiar asa, alții cum au reușit?

Intru pe facebook și văd că de fapt sunt mulți în situația mea. Pagina de facebook a Consulatului e plină de poveștile triste ale cetățenilor români care încearcă să își facă o programare.

În luna Mai m-am dus personal la Consulat. Singura mea dorință a fost sa obțin o programare! Deci să obțin O DATA LA CARE SĂ MĂ POT PREZENTA CU DOCUMENTELE.

Mă întâmpină un bărbat care îmi spune că mai au locuri în august. Ii spun că e bine și il întreb dacă mă poate programa. Raspunsul a fost nu, să mă programez pe site. Ii explic că nu am reușit și că am călătorit 10 ore cu mașina și copil de 4 luni pentru a îmi face o programare. Obosită și cu nervii la pamant încep să plâng. Raspuns: nu, nu se poate.

Mai mult, incepe să îmi râdă în față că de ce am așteptat atâta timp să îmi înscriu căsătoria. Mă întreabă de unde atâta urgență acum dacă eu m-am căsătorit în septembrie 2016. Evident, nu știam că trebuie să îmi înregistrez căsătoria în RO pentru a putea obține un pașaport, având în vedere că eu NU mi-am schimbat numele. Îmi mai spune ceva, apoi trimite pe o doamnă care îmi spune ALTCEVA și ... mă trimite acasa. O rog să îmi scrie cele necesare, dar mă pune pe mine să scriu după dictare. Evident, nimeni nu își asumă responsabilitatea pentru informațiile pe care ți le dau.

Sunt atât de obosită încât nici nu mă pot opri din plâns. Nu e ușor să lucrezi 100%, 8 ore pe zi(am reintrat in activitate cand fetita avea doar 6 saptamani), să iți alăptezi copilul noaptea din 2 in 2 ore și să îți dedici timp și Consulatului a carui funcționari sunt pusi acolo în principiu să critice sau să închidă telefonul în mijlocul conversației.

Ultima oara am sunat joi, 26 iulie 2018. Persoana de la capătul celălalt al telefonului îmi spune că nu înțelege cum de nu mă pot eu programa din moment ce exista date libere. Într-un final intru și eu pe site și văd că da, intr-adevăr, au apărut brusc niște date disponibile, 3 zile în septembrie. Îl întreb pe reprezentantul Consulatului cum se numește. Mi se răspunde că nu e treaba mea cum îl cheama pe el. Închide. Sun din nou și o intreb pe secretară dacă e posibil să vorbesc cu altcineva și dacă e normal să nu se prezinte la telefon. Nici secretara nu dizvulgă numele celui de dinainte și îl scuză că era grăbit și că a intrat in pauză. Mi se comunică că funcționarii consulatului nu sunt obligați să se prezinte și că ei reprezintă instituția. Rămân fără cuvinte. Într-un final ia legatură cu mine un domn cu o voce blândă și calmă (nu am îndrăznit să îl întreb numele de frică să nu mi se închidă telefonul în nas) care îmi propune să mă înscriu pe o dată dupa 16 septembrie. Atunci aș putea să rezolv cu toate actele necesare. Intru pe site, dar evident, nu exista date libere și nici nu stiu cum de "apar" așa sporadic datele astea libere. Probabil ar trebui să îmi iau liber de la serviciu și să pândesc siteul Consulatului, poate, poate mai apare o data sau o oră, liberă...

Faptul ca programarea se face DOAR PE WEBSITE e o discriminare la adresa romanilor cu disabilități (ex: nevăzătorii), a persoanelor trecute de prima tinerete carora le este greu sa navigheze pe internet sau a celor care efectiv nu au acces la internet. Nu e normal să trec prin atâta circ pentru a OBȚINE O PROGRAMARE!

*Și apropos de "cum de alții au reusit doamna să își facă programare" ei bine, întamplarea face ca în ziua în care am fost personal la Consulat să mai fie cineva în situația mea. Persoana respectivă avea și pașaportul și buletinul expirate. O întreb cum a reușit să se programeze. Îmi spune că nu a făcut programarea pe site ca este imposibil și că l-a ajutat cineva din România.

CONCLUZIA: Sunt cetățean român (din păcate) în Norvegia fără niciun act de identitate valabil. Permis de conducere nu am, card bancar cu poză nu am (nu am înca 5 ani in Norvegia).

Eu nu pot ridica nimic de la poșta pentru ca NU AM NICIUN ACT DE IDENTITATE!

În momentul de față nu îmi pot ridica retețele de tip A necesare pentru a prescrie preparate pe baza de morfină.

În câteva luni ar trebui să merg mai departe în specializare și să lucrez 6 luni ca medic de familie ceea ce NU POT pentru că îmi trebuie un card ByPass cu care să mă loghez și să scriu rețete online, dar acesta mă "asteaptă" încă la poștă pentru că neavând un act de identitate NU îl pot ridica. Cariera îmi este evident prejudiciată.

La fel îmi este și viața de familie. Este un stres continuu în primul rând pentru mine. Nici soțul nu întelege cum de poate fi atâta de greu să obțin o programare. Că nu vom avea nici anul acesta concediu/luna de miere și că probabil vom pierde toți banii dați deja nici nu cred că merită să mai menționez că oricum nimănui nu-i pasă.

TOT CEA CE CER DE LA CONSULATUL ROMÂNIEI LA OSLO ESTE O PROGRAMARE! O DATĂ ȘI O ORĂ LA CARE SĂ VIN CU TOATE ACTELE ȘI SĂ IMI FAC ÎNTR-UN FINAL PAȘAPORT!

P.S: Am decis că pentru sănătatea mea și a familiei mele, cel mai bine e să am un avocat care să mă reprezinte și să fie la curent cu statusurile cererilor mele. De aceea rog Consulatul României la OSLO să îi ofere toate informațiile necesare dnei avocat Ștefanescu Steliana.

Semnat: Dr. Ibănescu Magdalena Irina”

