Ultimele mitinguri electorale, înaintea alegerilor cruciale din Republica Moldova. ”Învingem și mergem înainte”

27-09-2025 | 07:26
miting moldova

La Chișinău, au avut loc vineri ultimele mitinguri electorale din campania pentru scrutinul parlamentar, cu o miză colosală.

 

Robert Hoară

Susținătorii Blocului Patriotic - de orientare pro-rusă - s-au strâns în fața sediului Comisiei Electorale Centrale. Au protestat față de decizia instituției de a exclude din cursa electorală una dintre formațiunile alianței.

În paralel, o investigație Reuters arată că Rusia ar fi recrutat preoți ortodocși moldoveni, pentru a influența votul de mâine.

Ce faci duminică?” - Asta i-au întrebat susținătorii partidului pro-european PAS pe moldoveni, în ultima zi de campanie. Formațiunea a organizat un ultim marș pe străzile din Chișinău. Și i-a îndemnat pe oameni să iasă la vot.

Igor Grosu, președintele PAS: ”Facem un ultim efort ca să transmitem mesajele noastre. Acum cel mai importat e să îndemnăm oamenii la vot, cu încredere că învingem și mergem înainte. Acesta este mesajul”.

politie serbia
Poliția sârbă a arestat persoane care instruiau protestatari moldoveni și români în tactici de luptă

Și Blocul Patriotic - având viziuni pro-ruse - a organizat un ultim miting, în fața Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău. Și a condamnat, cu această ocazie, decizia instituției de a exclude din cursa electorală Partidul Republican „Inima Moldovei", care era membru al alianței.

Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova: ”Trebuie să transmitem un mesaj foarte clar. Asta nu afectează nicidecum Blocul electoral Patriotic, fiindcă noi mergem mai departe. Blocul Patriotic rămâne în campanie electorală și participă la aceste alegeri parlamentare ca principala forță de opoziție. Aceste acțiuni ale guvernării pe ultima sută de metri trebuie să ne facă doar mai puternici și mai hotărâți”.

Partidul "Inima Moldovei" a fost scos din cursa electorală în urma unor suspiciuni de finanțare ilegală. Irina Vlah, lidera partidului, a condamnat măsura.

"Această decizie reprezintă ultimul act dintr-un spectacol politic, pus la cale cu mult timp în urmă cu scopul de a ne reduce la tăcere”.

Rusia a plătit preoți ortodocși din Republica Moldova pentru a distribui mesaje anti-europene

Potrivit legislației moldovenești, limitarea activității unui partid politic presupune inclusiv pierderea dreptului de a participa la orice scrutin. Sunt vizati 26 de candidați din cei 110 ai Blocului Patriotic, inclusiv Irina Vlah, aflată pe locul trei pe listă.

Pavel Postică, membru CEC: ”Astfel, din actul judecătoresc executoriu rezultă privarea necondiționată a solicitantului de dreptul de a participa individual sau în comun la orice tip de scrutin".

Blocul Patriotic, principala formațiune politică din opoziție, pro-rusă, a reacționat.

Decizia de astăzi privind excluderea din cursa electorală a partidului "Inima Moldovei", condus de Irina Vlah, este o lovitură fără precedent adusă democrației și dreptului cetățenilor la un vot liber. A face acest pas în ultima zi a campaniei electorale înseamnă privarea deliberată a sute de mii de oameni de dreptul lor constituțional și subminarea gravă a încrederii în procesul electoral”.

Între timp, o noua investigație realizata de jurnaliștii de la Reuters arată că Rusia ar fi recrutat preoți ortodocși moldoveni prin pelerinaje plătite și bani oferiți pe carduri, cerându-le apoi să promoveze online mesaje anti-UE. Unele dintre aceste mesaje au vizat critici la adresa guvernului pro-european și atacuri împotriva valorilor occidentale.

Alegeri în Republica Moldova: Rusia ar fi recrutat preoți ortodocși pentru influențarea votului

Sursa: Pro TV

Etichete: campanie electorala, Maia Sandu, miting, Alegeri Moldova 2025,

27-09-2025 07:26

Cu doar două zile înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, blocul electoral „Patriotic", considerat pro-rus, a rămas fără unul dintre principalii săi membri - Partidul Republican „Inima Moldovei".

