Ultimele cuvinte ale lui Charlie Kirk, activistul conservator împușcat pe scenă, în timpul unui discurs. Momentul, parcă ales

11-09-2025 | 12:00
charlie kirk
Charlie Kirk a fost împușcat mortal miercuri la Universitatea Utah Valley, iar ultimele cuvinte ale activistului conservator înainte de a fi împușcat mortal sunt distribuite masiv pe rețelele de socializare.

Mihai Niculescu

Incidentul îngrozitor a avut loc miercuri la Universitatea Utah Valley, în jurul orei 12:25, ora locală. Activistul în vârstă de 31 de ani se adresa participanților vorbind la microfon, în timp ce stătea așezat sub un cort alb pe care erau afișate mesajele „The American Comeback” și „Prove Me Wrong”, cu câteva momente înainte de producerea împușcăturii, arată publicația The Mirror.

Charlie Kirk se afla în mijlocul unei dezbateri despre violența armelor în SUA când a fost împușcat de un bărbat încă neidentificat. Dintr-o dată, Kirk s-a aplecat în față în timp ce sângele începea să-i curgă din gât. Apoi a căzut de pe scaun, iar studenții fugeau îngroziți.

Primele informații arată că că trăgătorul l-a asasinat de la distanță, folosind o pușcă cu lunetă. Nicio altă persoană nu a fost rănită în timpul împușcăturilor, relatează Express US.

Mai mulți martori care au vorbit la scurt timp după tragedie au sugerat că Kirk a fost victima unui atac țintit, având în vedere că nu s-au mai tras alte focuri după ce a fost lovit.

Donald Trump
VIDEO. Mesajul îndurerat al președintelui Donald Trump, după moartea lui Charlie Kirk: ”Sunt cuprins de durere și furie”

„Am auzit o împușcătură puternică, am văzut o mare cantitate de sânge tâșnind din Charlie, am văzut cum corpul lui s-a dat înapoi și a devenit inert, iar toată lumea s-a aruncat la pământ”, a povestit martorul Justin Hickens.

El a adăugat că participanții și-au recăpătat treptat calmul odată ce au realizat că focurile de armă încetaseră după ce activistul conservator fusese împușcat.

Cine a fost Charlie Kirk

Charlie Kirk a fost CEO și cofondator al Turning Point USA, o companie media renumită pentru vizitele sale la universități cu majoritate liberală pentru a dezbate probleme politice controversate. În ciuda faptului că dezbaterile devin adesea aprinse și participanții își adresează frecvent remarci sarcastice, acestea rămân în general pașnice, cu excepția unor voci care se ridică ocazional.

Președintele Donald Trump a postat un omagiu pe platforma sa Truth Social. El a scris: „Marele și chiar legendarul Charlie Kirk a murit. Nimeni nu înțelegea sau nu avea sufletul tinerilor din Statele Unite ale Americii mai bine decât Charlie. Era iubit și admirat de TOȚI, în special de mine, iar acum nu mai este printre noi. Melania și eu transmitem condoleanțe frumoasei sale soții Erika și familiei sale. Charlie, te iubim!”.

Sursa: Mirror

Dată publicare: 11-09-2025 11:49

George Simion, după uciderea lui Charlie Kirk: "Nu au reușit să-l ucidă pe președintele Trump, dar i-au ucis prietenul"
Stiri Politice
George Simion, după uciderea lui Charlie Kirk: "Nu au reușit să-l ucidă pe președintele Trump, dar i-au ucis prietenul"

Liderul AUR, George Simion, a comentat uciderea lui Charlie Kirk, un apropiat al președintelui Donald Trump, într-un mesaj publicat pe rețeaua X.com.

VIDEO. Mesajul îndurerat al președintelui Donald Trump, după moartea lui Charlie Kirk: "Sunt cuprins de durere și furie"
Stiri externe
VIDEO. Mesajul îndurerat al președintelui Donald Trump, după moartea lui Charlie Kirk: "Sunt cuprins de durere și furie"

Președintele Donald Trump și-a exprimat "durerea și furia" cu privire la uciderea lui Charlie Kirk și a dat vina pe retorica „stângii radicale" într-o înregistrare video realizată în Biroul Oval.

Cine era Charlie Kirk, apropiatul lui Trump ucis la un eveniment din statul Utah. A fost împușcat mortal în fața familiei
Stiri externe
Cine era Charlie Kirk, apropiatul lui Trump ucis la un eveniment din statul Utah. A fost împușcat mortal în fața familiei

Un apropiat al lui Donald Trump a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment organizat într-un campus universitar din statul Utah. Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, era unul dintre liderii mișcării „Make America Great Again".

Trump acuză „stânga radicală" pentru moartea lui Charlie Kirk. Liderul îl numește „martir al adevărului"
Stiri externe
Trump acuză „stânga radicală" pentru moartea lui Charlie Kirk. Liderul îl numește „martir al adevărului"

Preşedintele american Donald Trump a acuzat miercuri discursul "stângii radicale" pentru că a contribuit la împuşcarea unuia dintre aliaţii săi politici fideli, influencerul Charlie Kirk, numindu-l "martir al adevărului şi libertăţii", notează AFP.

Charlie Kirk, influent activist conservator şi susţinător MAGA, a murit după ce a fost împuşcat. Anunțul făcut de Trump
Stiri externe
Charlie Kirk, influent activist conservator şi susţinător MAGA, a murit după ce a fost împuşcat. Anunțul făcut de Trump

Comentatorul conservator Charlie Kirk, un aliat al lui Donald Trump şi director executiv al ONG-ului Turning Point USA (TPUSA), a fost împuşcat mortal joi la un eveniment la Universitatea Utah Valley.

Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”
Stiri Economice
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de INS.

Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia
Stiri externe
Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia

Stimulată de Rusia beligerantă și de războiul din Ucraina, Polonia s-a grăbit să construiască cea mai mare armată europeană din NATO.

Nu există prânz gratuit. Plafonarea tarifelor la curent și gaze a costat zeci de miliarde de lei din banii tuturor
Stiri Economice
Nu există prânz gratuit. Plafonarea tarifelor la curent și gaze a costat zeci de miliarde de lei din banii tuturor

Schema de plafonare și compensare a energiei a mutat povara facturilor de pe buzunarul românilor obișnuiți și a firmelor pe bugetul de stat, adică pe „buzunarul tuturor”. În total, peste 30 de miliarde de lei. 

1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri Economice
Nu există prânz gratuit. Plafonarea tarifelor la curent și gaze a costat zeci de miliarde de lei din banii tuturor
2 Poliție
Getty Images
Stiri externe
Un cadavru în descompunere a fost găsit în maşina unui rapper cunoscut, la Hollywood
3 Daniel David
Inquam Photos / Codrin Unici
Stiri Politice
AUR a depus o moțiune împotriva ministrului Educației, Daniel David. Dezbaterea și votul se vor desfășura luni
