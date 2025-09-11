VIDEO. Mesajul îndurerat al președintelui Donald Trump, după moartea lui Charlie Kirk: ”Sunt cuprins de durere și furie”

11-09-2025 | 10:36
Donald Trump
X.com

Președintele Donald Trump și-a exprimat ”durerea și furia” cu privire la uciderea lui Charlie Kirk și a dat vina pe retorica „stângii radicale” într-o înregistrare video realizată în Biroul Oval.

Cristian Matei

”Sunt cuprins de durere și furie în urma asasinării atroce a lui Charlie Kirk într-un campus universitar din Utah. Charlie a inspirat milioane de oameni, iar în această seară toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit sunt uniți în șoc și groază”, a declarat președintele SUA, potrivit CNN.

„Este un moment întunecat pentru America”, a adăugat președintele.

Kirk, a spus președintele, a devenit „un martir al adevărului și libertății”, exprimându-și apoi rugăciunile pentru familia Kirk.

Președintele SUA a făcut legătura între moartea lui Kirk și atacul asupra sa din Butler, Pennsylvania, și alte cazuri de violență de mare amploare, inclusiv împușcarea unui director executiv al UnitedHealthcare în New York în decembrie și împușcarea în 2017 a liderului majorității din Camera Reprezentanților, Steve Scalise, în timp ce acesta critica „violența politică radicală de stânga”.

„Acest tip de retorică este direct responsabil pentru terorismul pe care îl vedem astăzi în țara noastră și trebuie să înceteze imediat. Administrația mea îi va găsi pe toți cei care au contribuit la această atrocitate”, a spus Trump.

El a sugerat că americanii și mass-media trebuie să „confrunte faptul că violența și crima sunt consecința tragică a demonizării celor cu care nu sunteți de acord”.

Trump a promis măsuri suplimentare, prezentând un plan mai amplu de combatere a violenței politice.

”Administrația mea îi va găsi pe toți cei care au contribuit la această atrocitate și la alte acte de violență politică, inclusiv organizațiile care le finanțează și le susțin, precum și pe cei care îi urmăresc pe judecătorii noștri, pe oficialii responsabili cu aplicarea legii și pe toți cei care asigură ordinea în țara noastră”, a declarat el.

Sursa: CNN

Un raport al Parlamentului francez privind TikTok, publicat joi, recomandă interzicerea reţelelor de socializare pentru persoanele cu vârsta sub 15 ani şi instituirea unei „restricţii digitale” pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani.

