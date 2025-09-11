Trump acuză „stânga radicală” pentru moartea lui Charlie Kirk. Liderul îl numește „martir al adevărului”

Stiri externe
11-09-2025 | 07:11
charlie kirk și donald trump
AFP

Preşedintele american Donald Trump a acuzat miercuri discursul "stângii radicale" pentru că a contribuit la împuşcarea unuia dintre aliaţii săi politici fideli, influencerul Charlie Kirk, numindu-l "martir al adevărului şi libertăţii", notează AFP.

autor
Sabrina Saghin

„De ani de zile, stânga radicală îi compară pe marii americani precum Charlie cu naziştii şi cu cei mai răi criminali şi ucigaşi în masă din lume. Acest tip de retorică este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim astăzi în ţara noastră şi asta trebuie să înceteze imediat", a acuzat preşedintele american într-un videoclip postat pe reţeaua sa Truth Social, scrie Agerpres.

Trump promite acțiuni împotriva vinovaților

„Administraţia mea îi va urmări pe toţi cei care au contribuit la această atrocitate şi la toate celelalte violenţe politice, inclusiv organizaţiile care le finanţează şi le susţin", a afirmat el.

Activistul şi comentatorul american de dreapta Charlie Kirk, un influent aliat al preşedintelui Donald Trump, a fost împuşcat mortal în gât miercuri de un agresor necunoscut, în timpul unui eveniment desfăşurat la Utah Valley University din Orem, statul Utah. 

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, a murit, impuscat, charlie kirk,

Dată publicare: 11-09-2025 07:11

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO The Rock a dat cărțile pe față: "Mușchii mei? Asta s-a întâmplat"
GALERIE FOTO The Rock a dat cărțile pe față: "Mușchii mei? Asta s-a întâmplat"
Citește și...
Charlie Kirk, influent activist conservator şi susţinător MAGA, a murit după ce a fost împuşcat. Anunțul făcut de Trump
Stiri externe
Charlie Kirk, influent activist conservator şi susţinător MAGA, a murit după ce a fost împuşcat. Anunțul făcut de Trump

Comentatorul conservator Charlie Kirk, un aliat al lui Donald Trump şi director executiv al ONG-ului Turning Point USA (TPUSA), a fost împuşcat mortal joi la un eveniment la Universitatea Utah Valley.

Prima reacție a lui Donald Trump după incidentele din Polonia: „Ce se întâmplă cu Rusia? Iată că începem!”
Stiri externe
Prima reacție a lui Donald Trump după incidentele din Polonia: „Ce se întâmplă cu Rusia? Iată că începem!”

Președintele SUA, Donald Trump, a oferit prima reacție pe rețelele sociale după ce armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian.

Trump a fost huiduit de manifestanți, într-un restaurant din Washington. Președintele lua masa cu mai mulți oficiali
Stiri externe
Trump a fost huiduit de manifestanți, într-un restaurant din Washington. Președintele lua masa cu mai mulți oficiali

Manifestanţi l-au huiduit pe Trump într-un restaurant din Washington marţi seara, strigând „Eliberaţi Washingtonul! Eliberaţi Palestina! Trump este un Hitler al epocii noastre!", potrivit unor înregistrări video devenite virale pe reţelele sociale.

Recomandări
Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac
Stiri externe
Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac

Polonia este cel mai aproape de un conflict armat de la cel de-al Doilea Război Mondial.

Prima reacție a lui Donald Trump după incidentele din Polonia: „Ce se întâmplă cu Rusia? Iată că începem!”
Stiri externe
Prima reacție a lui Donald Trump după incidentele din Polonia: „Ce se întâmplă cu Rusia? Iată că începem!”

Președintele SUA, Donald Trump, a oferit prima reacție pe rețelele sociale după ce armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian.

Fostul adjunct al SIS din R. Moldova, acuzat de trădare, arestat pentru 30 de zile. E reprezentat de un avocat consacrat
Stiri Justitie
Fostul adjunct al SIS din R. Moldova, acuzat de trădare, arestat pentru 30 de zile. E reprezentat de un avocat consacrat

Fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Moldovei a fost arestat preventiv, pentru următoarele 30 de zile. Magistrații de la Curtea de Apel, au judecat aproape trei ore, propunerea celor de la DIICOT.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Septembrie 2025

46:06

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28