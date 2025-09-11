Trump acuză „stânga radicală” pentru moartea lui Charlie Kirk. Liderul îl numește „martir al adevărului”

Preşedintele american Donald Trump a acuzat miercuri discursul "stângii radicale" pentru că a contribuit la împuşcarea unuia dintre aliaţii săi politici fideli, influencerul Charlie Kirk, numindu-l "martir al adevărului şi libertăţii", notează AFP.

„De ani de zile, stânga radicală îi compară pe marii americani precum Charlie cu naziştii şi cu cei mai răi criminali şi ucigaşi în masă din lume. Acest tip de retorică este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim astăzi în ţara noastră şi asta trebuie să înceteze imediat", a acuzat preşedintele american într-un videoclip postat pe reţeaua sa Truth Social, scrie Agerpres.

Trump promite acțiuni împotriva vinovaților

„Administraţia mea îi va urmări pe toţi cei care au contribuit la această atrocitate şi la toate celelalte violenţe politice, inclusiv organizaţiile care le finanţează şi le susţin", a afirmat el.

Activistul şi comentatorul american de dreapta Charlie Kirk, un influent aliat al preşedintelui Donald Trump, a fost împuşcat mortal în gât miercuri de un agresor necunoscut, în timpul unui eveniment desfăşurat la Utah Valley University din Orem, statul Utah.

