George Simion, după uciderea lui Charlie Kirk: ”Nu au reușit să-l ucidă pe președintele Trump, dar i-au ucis prietenul”

Liderul AUR, George Simion, a comentat uciderea lui Charlie Kirk, un apropiat al președintelui Donald Trump, într-un mesaj publicat pe rețeaua X.com.

„Unul dintre cei mai influenți patrioți și conservatori ai SUA, Charlie Kirk, a fost asasinat în timp ce ținea un discurs la un eveniment organizat de el. Nu au reușit să-l ucidă pe președintele #Trump, dar i-au ucis prietenul și aliatul. Odihnește-te în pace, Charlie! Lupta ta va continua”, a scris George Simion, pe X.

One of ????????'s most influential patriots and conservatives, Charlie Kirk, was assassinated while giving a speech at an event he organized.

They failed to kill President #Trump, but killed his friend and ally. Rest in peace, Charlie!

Your fight will be carried on. @charliekirk11 — ???????? George Simion ???????? (@georgesimion) September 11, 2025

Charlie Kirk, unul dintre apropiații președintelui american Donald Trump, a fost împușcat în timpul unui eveniment care a avut loc la Utah Valley University.

În vârstă de 31 de ani, Charlie Kirk era unul dintre liderii mișcării „Make America Great Again”, a președintelui american.

”Sunt cuprins de durere și furie”, a transmis Donald Trump, într-un mesaj VIDEO.

Cel care a comis crima este căutat de miercuri seara. „A fost un asasinat politic” a declarat guvernatorul statului Utah.

Atacul a avut loc în timp ce susținătorul loial al lui Donald Trump discuta cu studenții prezenți la evenimentul său. Un singur glonț, tras spre el, l-a nimerit în zona gâtului.

