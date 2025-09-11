George Simion, după uciderea lui Charlie Kirk: ”Nu au reușit să-l ucidă pe președintele Trump, dar i-au ucis prietenul”

Stiri Politice
11-09-2025 | 11:03
George Simion
Getty

Liderul AUR, George Simion, a comentat uciderea lui Charlie Kirk, un apropiat al președintelui Donald Trump, într-un mesaj publicat pe rețeaua X.com.

autor
Cristian Matei

Unul dintre cei mai influenți patrioți și conservatori ai SUA, Charlie Kirk, a fost asasinat în timp ce ținea un discurs la un eveniment organizat de el. Nu au reușit să-l ucidă pe președintele #Trump, dar i-au ucis prietenul și aliatul. Odihnește-te în pace, Charlie! Lupta ta va continua”, a scris George Simion, pe X.

Charlie Kirk, unul dintre apropiații președintelui american Donald Trump, a fost împușcat în timpul unui eveniment care a avut loc la Utah Valley University.

În vârstă de 31 de ani, Charlie Kirk era unul dintre liderii mișcării „Make America Great Again”, a președintelui american.

Citește și
charlie kirk
Cine era Charlie Kirk, apropiatul lui Trump ucis la un eveniment din statul Utah. A fost împușcat mortal în fața familiei

”Sunt cuprins de durere și furie”, a transmis Donald Trump, într-un mesaj VIDEO.

Cel care a comis crima este căutat de miercuri seara. „A fost un asasinat politic” a declarat guvernatorul statului Utah.

Atacul a avut loc în timp ce susținătorul loial al lui Donald Trump discuta cu studenții prezenți la evenimentul său. Un singur glonț, tras spre el, l-a nimerit în zona gâtului.

Cine era Charlie Kirk, apropiatul lui Trump ucis la un eveniment din statul Utah. A fost împușcat mortal în fața familiei

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, crima, george simion,

Dată publicare: 11-09-2025 11:03

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată superba iubită a lui Horațiu Moldovan, cu ce se ocupă și cu ce fotbalist a mai fost împreună: ”Ești splendidă! Îmi place rău”
GALERIE FOTO Cum arată superba iubită a lui Horațiu Moldovan, cu ce se ocupă și cu ce fotbalist a mai fost împreună: ”Ești splendidă! Îmi place rău”
Citește și...
VIDEO. Mesajul îndurerat al președintelui Donald Trump, după moartea lui Charlie Kirk: ”Sunt cuprins de durere și furie”
Stiri externe
VIDEO. Mesajul îndurerat al președintelui Donald Trump, după moartea lui Charlie Kirk: ”Sunt cuprins de durere și furie”

Președintele Donald Trump și-a exprimat ”durerea și furia” cu privire la uciderea lui Charlie Kirk și a dat vina pe retorica „stângii radicale” într-o înregistrare video realizată în Biroul Oval.

Cine era Charlie Kirk, apropiatul lui Trump ucis la un eveniment din statul Utah. A fost împușcat mortal în fața familiei
Stiri externe
Cine era Charlie Kirk, apropiatul lui Trump ucis la un eveniment din statul Utah. A fost împușcat mortal în fața familiei

Un apropiat al lui Donald Trump a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment organizat într-un campus universitar din statul Utah. Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, era unul dintre liderii mișcării „Make America Great Again”.

Trump acuză „stânga radicală” pentru moartea lui Charlie Kirk. Liderul îl numește „martir al adevărului”
Stiri externe
Trump acuză „stânga radicală” pentru moartea lui Charlie Kirk. Liderul îl numește „martir al adevărului”

Preşedintele american Donald Trump a acuzat miercuri discursul "stângii radicale" pentru că a contribuit la împuşcarea unuia dintre aliaţii săi politici fideli, influencerul Charlie Kirk, numindu-l "martir al adevărului şi libertăţii", notează AFP.

Charlie Kirk, influent activist conservator şi susţinător MAGA, a murit după ce a fost împuşcat. Anunțul făcut de Trump
Stiri externe
Charlie Kirk, influent activist conservator şi susţinător MAGA, a murit după ce a fost împuşcat. Anunțul făcut de Trump

Comentatorul conservator Charlie Kirk, un aliat al lui Donald Trump şi director executiv al ONG-ului Turning Point USA (TPUSA), a fost împuşcat mortal joi la un eveniment la Universitatea Utah Valley.

Recomandări
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”
Stiri Economice
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de INS.

Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia
Stiri externe
Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia

Stimulată de Rusia beligerantă și de războiul din Ucraina, Polonia s-a grăbit să construiască cea mai mare armată europeană din NATO.

Nu există prânz gratuit. Plafonarea tarifelor la curent și gaze a costat zeci de miliarde de lei din banii tuturor
Stiri Economice
Nu există prânz gratuit. Plafonarea tarifelor la curent și gaze a costat zeci de miliarde de lei din banii tuturor

Schema de plafonare și compensare a energiei a mutat povara facturilor de pe buzunarul românilor obișnuiți și a firmelor pe bugetul de stat, adică pe „buzunarul tuturor”. În total, peste 30 de miliarde de lei. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 11 Septembrie 2025

03:12:42

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28