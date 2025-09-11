George Simion, după uciderea lui Charlie Kirk: ”Nu au reușit să-l ucidă pe președintele Trump, dar i-au ucis prietenul”
Liderul AUR, George Simion, a comentat uciderea lui Charlie Kirk, un apropiat al președintelui Donald Trump, într-un mesaj publicat pe rețeaua X.com.
„Unul dintre cei mai influenți patrioți și conservatori ai SUA, Charlie Kirk, a fost asasinat în timp ce ținea un discurs la un eveniment organizat de el. Nu au reușit să-l ucidă pe președintele #Trump, dar i-au ucis prietenul și aliatul. Odihnește-te în pace, Charlie! Lupta ta va continua”, a scris George Simion, pe X.
One of ????????'s most influential patriots and conservatives, Charlie Kirk, was assassinated while giving a speech at an event he organized.
They failed to kill President #Trump, but killed his friend and ally.
Rest in peace, Charlie!— ???????? George Simion ???????? (@georgesimion) September 11, 2025
Your fight will be carried on. @charliekirk11
Charlie Kirk, unul dintre apropiații președintelui american Donald Trump, a fost împușcat în timpul unui eveniment care a avut loc la Utah Valley University.
În vârstă de 31 de ani, Charlie Kirk era unul dintre liderii mișcării „Make America Great Again”, a președintelui american.
”Sunt cuprins de durere și furie”, a transmis Donald Trump, într-un mesaj VIDEO.
Cel care a comis crima este căutat de miercuri seara. „A fost un asasinat politic” a declarat guvernatorul statului Utah.
Atacul a avut loc în timp ce susținătorul loial al lui Donald Trump discuta cu studenții prezenți la evenimentul său. Un singur glonț, tras spre el, l-a nimerit în zona gâtului.
