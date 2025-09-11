Cine era Charlie Kirk, apropiatul lui Trump ucis la un eveniment din statul Utah. A fost împușcat mortal în fața familiei

Stiri externe
11-09-2025 | 07:31
charlie kirk
Getty

Un apropiat al lui Donald Trump a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment organizat într-un campus universitar din statul Utah. Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, era unul dintre liderii mișcării „Make America Great Again”.

autor
Lorena Mihăilă

Cel care a comis crima este căutat de miercuri seară. „A fost un asasinat politic” a declarat guvernatorul statului Utah.

Donald Trump a ordonat arborarea în bernă a tuturor drapelelor Statelor Unite, până duminică seara. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Atacul a avut loc în timp ce susținătorul loial al lui Donald Trump discuta cu studenții prezenți la evenimentul său. Un singur glonț, tras spre el, l-a nimerit în zona gâtului. Oamenii din jur au început să fugă panicați. Activistul politic a fost dus la un spital din apropiere, dar medicii nu i-au mai putut salva viața.

Citește și
Comentatorul conservator Charlie Kirk
Charlie Kirk, influent activist conservator şi susţinător MAGA, a murit după ce a fost împuşcat. Anunțul făcut de Trump

Reporter: „Ți s-a părut că mai respira după ce a fost împușcat?”.

Martoră: „Nu. Cred că a fost ucis pe loc”.

Confirmarea decesului a venit de la Donald Trump, pe rețeaua lui de comunicare.

Cine era Charlie Kirk

Originar din Chicago, Charlie Kirk a renunțat la facultate pentru a se dedica activismului politic. A devenit una dintre figurile-cheie ale dreptei americane și un aliat al familiei Trump. La 18 ani, a fondat organizația „Turning Point USA”, o mișcare de tineret ultra-conservatoare, implicată activ în campaniile Partidului Republican - inclusiv în mobilizarea tinerilor în state-cheie pentru alegerile prezidențiale.

În plus, unii dintre membri au participat la protestele din Washington, din 6 ianuarie 2021, care au dus la asaltul asupra Capitoliului.

Kirk este considerat o figură reprezentativă a mişcării Make America Great Again a lui Trump. Kirk a susţinut afirmaţiile false ale lui Trump că a pierdut alegerile din 2020 din cauza fraudei electorale.

charlie kirk

Trump i-a acordat frecvent credit lui Kirk pentru că a atras mai mulţi tineri şi alegători de culoare în sprijinul campaniei sale electorale de succes din 2024.

La cei 31 de ani, activistul conservator avea și un podcast, cu peste 500 de mii de ascultători lunar, și mai bine de 5 milioane de urmăritori pe contul său de pe platforma de socializare „X”.

Ucis în fața soției și copiilor

Glonțul care i-a fost fatal lui Charlie Kirk a fost tras dintr-o clădire aflată la mai puțin de 200 de metri de locul tragediei. Soția victimei se afla printre spectatori, împreună cu cei doi copii ai lor.

Un bărbat suspectat că ar fi comis atacul a fost inițial arestat. Ulterior, autoritățile l-au eliberat.
Martorii denunță lipsa măsurilor de securitate. La evenimentul unde Charlie Kirk a fost ucis erau peste 3.000 de persoane, iar paza era asigurată de 6 polițiști.

Hannah Shoenbaum, The Associated Press: „Campusul a fost închis. Elicopterele survolează zona, studenții fug grăbiți din campus și își sună disperați părinții și apropiații. Forțe de ordine înarmate patrulează clădirile, echipa SWAT a sosit la fața locului, iar câini polițișți verifică zona”.

La 4 ore de la atacul armat, FBI-ul anunța că persoana implicată în atacul lui Charlie Kirk a fost arestată. Ulterior, a transmis că și acest suspect a fost eliberat, după interogatoriu.

Proteste violente pe fondul crizei politice din Franța. Primele declarații ale noului premier, Sébastien Lecornu

Sursa: Pro TV

Etichete: crima, donald trump, charlie kirk,

Dată publicare: 11-09-2025 07:31

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO The Rock a dat cărțile pe față: "Mușchii mei? Asta s-a întâmplat"
GALERIE FOTO The Rock a dat cărțile pe față: "Mușchii mei? Asta s-a întâmplat"
Citește și...
Trump acuză „stânga radicală” pentru moartea lui Charlie Kirk. Liderul îl numește „martir al adevărului”
Stiri externe
Trump acuză „stânga radicală” pentru moartea lui Charlie Kirk. Liderul îl numește „martir al adevărului”

Preşedintele american Donald Trump a acuzat miercuri discursul "stângii radicale" pentru că a contribuit la împuşcarea unuia dintre aliaţii săi politici fideli, influencerul Charlie Kirk, numindu-l "martir al adevărului şi libertăţii", notează AFP.

Charlie Kirk, influent activist conservator şi susţinător MAGA, a murit după ce a fost împuşcat. Anunțul făcut de Trump
Stiri externe
Charlie Kirk, influent activist conservator şi susţinător MAGA, a murit după ce a fost împuşcat. Anunțul făcut de Trump

Comentatorul conservator Charlie Kirk, un aliat al lui Donald Trump şi director executiv al ONG-ului Turning Point USA (TPUSA), a fost împuşcat mortal joi la un eveniment la Universitatea Utah Valley.

Prima reacție a lui Donald Trump după incidentele din Polonia: „Ce se întâmplă cu Rusia? Iată că începem!”
Stiri externe
Prima reacție a lui Donald Trump după incidentele din Polonia: „Ce se întâmplă cu Rusia? Iată că începem!”

Președintele SUA, Donald Trump, a oferit prima reacție pe rețelele sociale după ce armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian.

Trump a fost huiduit de manifestanți, într-un restaurant din Washington. Președintele lua masa cu mai mulți oficiali
Stiri externe
Trump a fost huiduit de manifestanți, într-un restaurant din Washington. Președintele lua masa cu mai mulți oficiali

Manifestanţi l-au huiduit pe Trump într-un restaurant din Washington marţi seara, strigând „Eliberaţi Washingtonul! Eliberaţi Palestina! Trump este un Hitler al epocii noastre!", potrivit unor înregistrări video devenite virale pe reţelele sociale.

Trump a recunoscut că s-a înșelat privind încheierea războiului din Ucraina și îl acuză pe Putin: „Sunt foarte surprins”
Stiri externe
Trump a recunoscut că s-a înșelat privind încheierea războiului din Ucraina și îl acuză pe Putin: „Sunt foarte surprins”

Donald Trump, credea că poate pune capăt cu ușurință războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, președintele a declarat într-un interviu acordat postului 77 WABC că ulterior a devenit clar că nu era atât de simplu.

Recomandări
Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac
Stiri externe
Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac

Polonia este cel mai aproape de un conflict armat de la cel de-al Doilea Război Mondial.

Prima reacție a lui Donald Trump după incidentele din Polonia: „Ce se întâmplă cu Rusia? Iată că începem!”
Stiri externe
Prima reacție a lui Donald Trump după incidentele din Polonia: „Ce se întâmplă cu Rusia? Iată că începem!”

Președintele SUA, Donald Trump, a oferit prima reacție pe rețelele sociale după ce armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian.

Fostul adjunct al SIS din R. Moldova, acuzat de trădare, arestat pentru 30 de zile. E reprezentat de un avocat consacrat
Stiri Justitie
Fostul adjunct al SIS din R. Moldova, acuzat de trădare, arestat pentru 30 de zile. E reprezentat de un avocat consacrat

Fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Moldovei a fost arestat preventiv, pentru următoarele 30 de zile. Magistrații de la Curtea de Apel, au judecat aproape trei ore, propunerea celor de la DIICOT.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Septembrie 2025

46:06

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28