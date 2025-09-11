Cine era Charlie Kirk, apropiatul lui Trump ucis la un eveniment din statul Utah. A fost împușcat mortal în fața familiei

Un apropiat al lui Donald Trump a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment organizat într-un campus universitar din statul Utah. Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, era unul dintre liderii mișcării „Make America Great Again”.

Cel care a comis crima este căutat de miercuri seară. „A fost un asasinat politic” a declarat guvernatorul statului Utah.

Donald Trump a ordonat arborarea în bernă a tuturor drapelelor Statelor Unite, până duminică seara. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Atacul a avut loc în timp ce susținătorul loial al lui Donald Trump discuta cu studenții prezenți la evenimentul său. Un singur glonț, tras spre el, l-a nimerit în zona gâtului. Oamenii din jur au început să fugă panicați. Activistul politic a fost dus la un spital din apropiere, dar medicii nu i-au mai putut salva viața.

Reporter: „Ți s-a părut că mai respira după ce a fost împușcat?”.

Martoră: „Nu. Cred că a fost ucis pe loc”.

Confirmarea decesului a venit de la Donald Trump, pe rețeaua lui de comunicare.

Cine era Charlie Kirk

Originar din Chicago, Charlie Kirk a renunțat la facultate pentru a se dedica activismului politic. A devenit una dintre figurile-cheie ale dreptei americane și un aliat al familiei Trump. La 18 ani, a fondat organizația „Turning Point USA”, o mișcare de tineret ultra-conservatoare, implicată activ în campaniile Partidului Republican - inclusiv în mobilizarea tinerilor în state-cheie pentru alegerile prezidențiale.

În plus, unii dintre membri au participat la protestele din Washington, din 6 ianuarie 2021, care au dus la asaltul asupra Capitoliului.

Kirk este considerat o figură reprezentativă a mişcării Make America Great Again a lui Trump. Kirk a susţinut afirmaţiile false ale lui Trump că a pierdut alegerile din 2020 din cauza fraudei electorale.

Trump i-a acordat frecvent credit lui Kirk pentru că a atras mai mulţi tineri şi alegători de culoare în sprijinul campaniei sale electorale de succes din 2024.

La cei 31 de ani, activistul conservator avea și un podcast, cu peste 500 de mii de ascultători lunar, și mai bine de 5 milioane de urmăritori pe contul său de pe platforma de socializare „X”.

Ucis în fața soției și copiilor

Glonțul care i-a fost fatal lui Charlie Kirk a fost tras dintr-o clădire aflată la mai puțin de 200 de metri de locul tragediei. Soția victimei se afla printre spectatori, împreună cu cei doi copii ai lor.

Un bărbat suspectat că ar fi comis atacul a fost inițial arestat. Ulterior, autoritățile l-au eliberat.

Martorii denunță lipsa măsurilor de securitate. La evenimentul unde Charlie Kirk a fost ucis erau peste 3.000 de persoane, iar paza era asigurată de 6 polițiști.

Hannah Shoenbaum, The Associated Press: „Campusul a fost închis. Elicopterele survolează zona, studenții fug grăbiți din campus și își sună disperați părinții și apropiații. Forțe de ordine înarmate patrulează clădirile, echipa SWAT a sosit la fața locului, iar câini polițișți verifică zona”.

La 4 ore de la atacul armat, FBI-ul anunța că persoana implicată în atacul lui Charlie Kirk a fost arestată. Ulterior, a transmis că și acest suspect a fost eliberat, după interogatoriu.

