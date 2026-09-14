Propunerea va include o vârstă minimă la nivelul UE și cerințe ca platformele online să fie concepute astfel încât să fie sigure, potrivit unor părți din documentele pregătitoare consultate de POLITICO.

Presiuni din partea mai multor lideri

Noua propunere vine după presiuni intense din partea unor lideri guvernamentali, precum președintele Franței, Emmanuel Macron, pentru ca siguranța minorilor pe platformele de socializare să devină o prioritate pe agenda politică. Guvernul francez pregătește deja o lege națională pentru a restricționa accesul copiilor la platforme precum TikTok și Instagram.

Noua propunere a UE se va aplica rețelelor sociale, platformelor de partajare a videoclipurilor, jocurilor online și chatboturilor și companionilor bazați pe inteligență artificială, însă va exclude instrumentele educaționale. Documentele arată că vor fi incluse și anumite instrumente destinate părinților și tutorilor.

Propunerea va introduce o nouă structură de aplicare a regulilor, similară celor prevăzute de Actul privind serviciile digitale (Digital Services Act) și Actul privind inteligența artificială (Artificial Intelligence Act), inclusiv taxe de supraveghere care vor fi plătite de companii, potrivit documentelor. Aceste legi importante centralizează la nivelul Comisiei Europene aplicarea regulilor pentru companiile și serviciile considerate cu cel mai mare grad de risc.

Textul poate suferi în continuare modificări înainte de a fi prezentat oficial și va trebui negociat cu guvernele statelor membre și cu legiuitorii europeni.