Blaga consideră că preşedintele trebuie să se hotărască şi trebuie să nominalizeze cât mai repede un candidat de premier, el menţionând că lucrurile se degradează şi opinia publică are şi ea limita ei, scrie News.ro.

Potrivit lui Blaga, toată lumea scade în sondaje, în afară de un partid din Parlament. Blaga a respins şi o susţinere din partea liberalilor pentru o suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan, el arătând că sunt ”şopârle”.

Senatorul PNL Vasile Blaga a declarat, la Parlament, că premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit despre un guvern tehnocrat, de tranziţie şi partidele ar fi putut să cadă de acord asupra acestei variante, pentru deblocarea situaţiei.

”Domnia sa a propus un guvern tehnocrat, un guvern de tranziţie şi cred că partidele ar fi putut să cadă de acord asupra unei variante. Domnul preşedinte trebuie să se hotărască, trebuie să nominalizeze cât mai repede un candidat pentru funcţia de premier. Partidele îşi cam ştiu poziţia”, a spus Blaga, el arătând că orice e posibil, şi constituirea unui guvern şi alegeri anticipate.

Vasile Blaga a mai spus că această incertitudine nu face bine ţării şi nici partidelor.

”Toată lumea scade în sondaje, în afară de un partid”

”În primul rând, pentru ţară nu este bine. Şi dacă nu este bine pentru ţara, nu este bine nici pentru PNL. De aceea, noi avem şi acea reţinere în a da, să zic aşa, necondiţionat, puterea PSD-ului, tocmai pentru că toate eforturile care s-au făcut de un an de zile şi cât a plătit poporul ăsta, de un an de zile, vor merge pe apă sâmbetei, în două săptămâni”, a subiniat senatorul liberal.

”Nu este bine nici pentru PNL, pentru că şi noi vedem că lucrurile se degradează şi opinia publică, până la urmă, are şi ea limita ei. Toată lumea scade în sondaje, în afară de un partid din Parlament, care cred că şi-a atins şi el limita”, a completat Blaga.

Senatorul PNL a arătat că scenariile privind o susţinere din partea PNL pentru suspendarea preşedintelor Nicuşor Dan reprezintă doar ”şopârle”.

”Doamne fereşte, nu a avut nicio astfel de discuţie în Partidul Naţional Liberal şi cred că astea sunt şopârle, ca să folosesc un termen. Dar, că sunt nemulţumiri şi la noi, v-am spus că şi eu aş vrea, azi, mâine, poimâine, până nu pleacă la New York, să facă o desemnare”. a afirmat Blaga.