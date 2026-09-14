Acţiunea s-a desfăşurat doar terestru, întrucât intervenţia elicopterului a fost imposibilă din cauza ceţii şi a rafelelor de vânt puternice, şi s-a încheiat în noaptea de duminică spre luni.

Misiune de recuperare finalizată după 34 de ore

„După 34 de ore de luptă epuizantă cu muntele şi condiţiile meteo nefavorabile, o noapte dormită pe munte, salvatorii montani ai Serviciului Public Judeţean Salvamont Argeş, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Argeş, au reuşit azi-noapte, la ora 01:30, să coboare de pe munte trupul neînsufleţit al turistului decedat în zona Vârfului Mircii. A fost o operaţiune de o dificultate extremă ce a necesitat tehnici specifice de lansare şi transport montan şi care a mobilizat absolut toate forţele Salvamont Argeş şi Salvamont Sibiu”, au anunţat, luni după-amiază, salvamontiştii din Argeş.

Ei au menţionat că s-a încercat inclusiv extragerea aeriană, cu ajutorul unui elicopter SMURD de la POA Braşov, însă ceaţa şi rafalele puternice de vânt au făcut imposibilă abordarea zonei pe calea aerului. Astfel, salvamontiştii au fost obligaţi să facă întreaga evacuare pe cale terestră, în condiţii extrem de dure.

Toţi salvamontiştii din Argeş au fost implicaţi, de sâmbătă după-amiază, alături de colegi ai lor din Sibiu, în recuperarea trupului unui turist care a murit după ce a căzut 200 de metri în Munţii Făgăraş, la Vârful Mircii.

Un cetățean polonez a murit sâmbătă în Munții Făgăraș, după ce a căzut într-o prăpastie. Bărbatul de 53 de ani era cu un grup mai mare de prieteni pe Vârful Mircii, care are 2471 de metri înălțime. Unul dintre ei a sunat după ajutor și a spus că acesta a căzut, dar nu vede unde.