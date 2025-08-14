UE intenționează să se împrumute ca și cum ar fi un singur stat. Care sunt avantajele și ce țări membre se opun

14-08-2025 | 07:53
Un „moment istoric” pentru Uniunea Europeană. O nouă țară începe negocierile de aderare
„Ar trebui Uniunea Europeană să se împrumute ca și cum ar fi o singură țară?”, este o întrebare care divide profund capitalele europene, iar acum Comisia Europeană și-a declarat clar poziția.

Lorena Mihăilă

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus extinderea puterii Bruxelles-ului de a împrumuta sute de miliarde de la investitori internaționali, ca parte a propunerii de buget pe șapte ani a UE, anunțată pe 16 iulie, scrie Politico.

Nu ar fi, însăm un „cec în alb” pentru împrumuturi nelimitate. Conform planului, datoria la nivelul UE ar fi limitată la finanțarea efortului de război al Ucrainei, răspunsul la crize neprevăzute și efectuarea unor plăți specifice către guvernele statelor membre.

Ce țări se opun

Totuși, executivul european va trebui să înfrunte rezistența dură a țărilor bogate din nord, precum Germania și Țările de Jos — poreclite „frugale” pentru aversiunea lor față de împrumuturile excesive — care văd datoria comună drept o amenințare existențială pentru proiectul european.

„Nu putem avea programe finanțate din împrumuturi”, a spus ministrul german pentru Europa, Gunther Krichbaum, ca răspuns la propunerea de buget de la începutul lunii iulie — deși anul acesta Germania și-a schimbat substanțial poziția privind cheltuielile interne finanțate prin datorie.

Opoziția acerbă a țărilor frugale a ținut datoria comună în afara discuțiilor până în 2020, când capitalele au acceptat cu reticență să acorde Bruxelles-ului puterea de a emite obligațiuni ale UE și de a acorda granturi țărilor pentru a gestiona impactul economic al pandemiei de Covid-19 — cu condiția strictă ca acest lucru să fie o măsură unică.

Comisia consideră cea mai recentă propunere o soluție inteligentă pentru a face bugetul mai puțin dependent de contribuțiile țărilor membre reticente, principala sursă de venit a UE. Pentru entuziaștii integrării europene, este o piesă de bază pentru crearea unui organism supranațional cu propria putere fiscală.

„Oriunde mergem, auzim investitorii din întreaga lume cerând mai mult, pentru că vor să cumpere Europa”, spunea anul trecut Stéphanie Riso, principala responsabilă de buget a Comisiei.

Emiterea comuncă de datorii oferă Comisiei posibilitatea de a atașa condiții plăților acordate guvernelor naționale, permițându-i astfel să „ghideze cheltuielile naționale în domenii benefice din perspectiva UE”, a explicat Nils Redeker, de la think-tank-ul Jacques Delors Centre.

Dilema datoriei UE

Împrumuturile comune sunt atractive pentru țări cu datorii mari precum Italia și Franța, deoarece creditele UE oferă rate ale dobânzii mai mici decât dacă s-ar împrumuta în nume propriu.

Dar țările frugale se opun, deoarece ar fi colectiv responsabile dacă o țară ar intra în incapacitate de plată.

„Există și mai mult scepticism [în Germania] față de ideea de a folosi datoria structurată a UE pentru a finanța cheltuieli naționale”, spune Redeker. „Este ceva foarte greu de acceptat și de înțeles pentru Germania.”

„Împrumuturile doar mută povara financiară în viitor, nu rezolvă problema, ci o amână”, a spus, sub anonimat, un diplomat european.

Conform propunerii de buget, țările pot solicita împrumuturi UE pe care vor trebui să le ramburseze dacă costul planurilor lor de cheltuieli — în special subvenții pentru fermieri și fonduri pentru regiunile mai sărace — depășește sumele inițial alocate.

Deși ideea este respinsă de țările frugale, susținătorii argumentează că aceste împrumuturi nu implică risc financiar, deoarece „nu s-a întâmplat niciodată în istoria UE ca un stat membru să nu ramburseze un împrumut UE”, a spus un oficial al Comisiei.

Separat, Comisia poate acorda până la 395 de miliarde de euro sub formă de credite ieftine țărilor confruntate cu o criză neașteptată și nespecificată. Totuși, pentru activarea acestui mecanism este necesară aprobarea capitalelor naționale și a Parlamentului European.

Singura justificare pentru acordarea de granturi — bani nerambursabili — este finanțarea Ucrainei, un obiectiv necontestat în majoritatea capitalelor UE. Pachetul de 100 de miliarde de euro pentru țara afectată de război va include un amestec de împrumuturi și granturi, a cărui structură nu a fost încă stabilită.

Reacția pieței

În prezent, piețele tratează datoria comună a UE mai degrabă ca pe cea emisă de organizații supranaționale precum Banca Mondială sau Banca Europeană de Investiții.

Dar Comisia ar dori să fie tratată ca obligațiunile guvernamentale, ceea ce ar permite includerea obligațiunilor UE în indici de datorie suverană care atrag investiții de miliarde de euro, reducând costurile de împrumut.

Mari investitori, precum fondurile de pensii și băncile centrale străine, cumpără obligațiuni UE pentru a-și diversifica portofoliile, reducând expunerea pe active denominate în dolari, precum titlurile de trezorerie ale SUA, considerate tot mai volatile din cauza incertitudinilor generate de administrația Trump.

„Am senzația că [factorii de decizie din SUA] sunt îngrijorați că, dacă vom ieși pe piața globală și ne vom împrumuta mai mult, am putea deveni un concurent serios pentru dolar”, a spus eurodeputatul socialist Victor Negrescu, după o vizită în SUA la începutul lui iulie.

