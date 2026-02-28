Autorităţile din Bahrain nu oferă imediat nicio informaţie despre acest atac.

Un pofesot egiptean care lucrează în Bahrain, Mohamed Abdel-Al, a declarat că a auzit sirene şi explozii în capitala Manama.

El a declarat că atât el, cât şi alte zeci de persoane s-au adăpostit într-o moschee.

Iranul a lovit ţinte israeliene şi americane în Bahrain, Kuwait şi Qatar.

Teheranul a răspuns atacurilor israeliene şi americane, aşa cum a ameninţat să facă de luni de zile.

El a lansat un prim val de rachete şi drone către Israel.

Apoi a început să atace instalaţii militare ameriane în Bahrain, Kuwait şi Qatar, unde s-au auzit explozii.

Explozii au fost auzite în Qatar, în cadrul unui contraatac împotriva campaniei comune israeliano-americane în Republica islamică.

Nu existau, imediat, infiormaţii despre pagube.

Alertă în Qatar

În Qatar, populaţia a fost îndemnată de către autorităţi - prin SMS-uri - să se adăpsitească.

Martori declară AP că sirene şi expozii au fost auzite sâmbătă în Kuwait - care găzduieşte baza centrală a armatei americane.

Nu existau imediat informţaii despre eventuale pagube.

Emiratele Arabe Unite (EAU) şi-au închis spaţiul aerian, după ce Israelul şi Statele Unite au lansat atacuri în Iran.

Închiderea spaţiului aerian al EAU urmează să aibă consecinţe importante asupra transportului aerian la nibvel global, afectând companiile Emirates şi Etihad, care operează zboruri de lung curier.

Jurnalişti de la The Associated Press din Damasc, în Siria, şi din Sidon, un oraş situat în sudul Libanului, au auzit sâmbătă explozii, probabil ca urmare a interceptării unor rachete iraniene de către apărarea israeliană.