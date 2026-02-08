Discuţiile sunt într-un stadiu incipient, având în vedere că Comisia Europeană, executivul comunitar, distribuie încă banii din programul actual SAFE, au adăugat sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul. De asemenea, oficialii se aşteaptă să rămână mai rămână câteva miliarde din programul SAFE, din cauza diferenţelor dintre solicitările ţărilor şi contractele finale.

Odată ce banii se vor epuiza, comisia va evalua procesul şi va analiza fezabilitatea unei alte runde de finanţare, care ar putea include un al doilea program de împrumut, au declarat sursele.

Anul trecut, UE a pus la punct un pachet ambiţios de apărare care oferă statelor membre ale UE pârghii financiare pentru a stimula o creştere a investiţiilor în capabilităţi de apărare. Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi acordate în condiţii avantajoase.

Comisia Europeană a aprobat planurile naţionale a 19 state membre, printre care se numără şi România, mai rămânând câteva. România beneficiază de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE.

„Comisia evaluează în prezent planurile naţionale SAFE ale celorlalte trei state membre. Nu facem speculaţii cu privire la un posibil al doilea fond SAFE în această etapă”, a declarat purtătorul de cuvânt al comisiei, Thomas Regnier, într-un comunicat.

Deoarece unele dintre planurile de cheltuieli necesită, în realitate, mai puţine fonduri decât au fost iniţial aprobate, probabil vor exista fonduri neutilizate pe care comisia le poate aloca, au precizat sursele citate de Bloomberg. Oficialii lucrează acum la acest proces. Apoi, Comisia va analiza opţiunile pentru a oferi mai multe fonduri, un alt program de împrumut fiind o posibilitate, au adăugat sursele.