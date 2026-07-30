Măsura, luată la cererea Kievului, își propune să excludă de la obținerea unei admiteri simplificate în Uniunea Europeană persoanele care doresc să evite serviciul militar în războiul Ucrainei împotriva Rusiei, potrivit Agerpres.

Cine va mai beneficia de protecția temporară a UE

În conformitate cu acordul, bărbații ucraineni cu vârste cuprinse între 23 și 60 de ani vor putea beneficia de schema de protecție temporară a UE doar dacă și-au îndeplinit serviciul militar sau au fost scutiți oficial.

Schimbarea va viza însă doar bărbații care sosesc în UE pentru prima dată.

Conform noilor reguli, bărbații ucraineni de vârstă militară vor avea în continuare dreptul de a solicita azil, ceea ce înseamnă că vor avea perspective mult mai mici de a li se acorda protecție și un permis de ședere.

Ce documente vor trebui să prezinte

Refugiații de război din Ucraina sunt admiși în UE pe baza așa-numitei Directive privind protecția temporară, ceea ce înseamnă că cererile lor nu sunt evaluate de la caz la caz. Până în prezent, acest lucru a facilitat considerabil obținerea de protecție în UE pentru ucraineni, în comparație cu refugiații din alte țări.

În viitor, bărbații care fug din Ucraina vor trebui să dovedească faptul că și-au îndeplinit obligațiile de serviciu militar, prezentând un pașaport cu ștampila de ieșire emisă de autoritățile ucrainene sau un document care confirmă scutirea de la sau îndeplinirea obligațiilor de serviciu militar.