Aceștia au anunțat că au fost nevoiți să-și părăsească vila evaluată la 8 milioane de euro, potrivit presei americane. Ei i-au transmis un mesaj primarului din Brignoles, Didier Bremond, scrie People, citează News.ro.

Mesajul transmis de George Clooney primarului din Brignoles

„Dragă Didier, în acest moment nu știm dacă frumoasa noastră casă va supraviețui acestei încercări teribile”, i-a scris el primarului.

„În timp ce părăsim Brignoles, dorim să subliniem două lucruri: în primul rând, sperăm că voi și locuitorii orașului nostru sunteți în siguranță; în al doilea rând, Amal și cu mine suntem hotărâți să ne asigurăm că, indiferent ce se va întâmpla cu satul nostru, vom rămâne pe deplin integrați în această comunitate și vom contribui la reconstrucția ei”, continua scrisoarea.

„Ne place Brignoles și prietenii noștri care locuiesc acolo”.

Peste 600 de persoane au fost evacuate

Primarul din Brignoles a declarat, cu ocazia primirii cetățeniei de către George Clooney și familia sa, că este „foarte fericit și foarte mândru. Este o familie foarte simplă și foarte accesibilă”.

De miercuri până joi, incendiul s-a extins pe o suprafață de 130 de hectare în apropierea localității Brignoles, determinând evacuarea a aproximativ 600 de locuitori. Patru pompieri au fost răniți.