Ucrainenii susţin că au lovit în Marea Neagră încă un petrolier din flota-fantomă a Rusiei. VIDEO

11-12-2025 | 07:42
drona sea baby
Dronele maritime Sea Baby ale serviciului ucrainean de securitate (SBU) au lovit miercuri un nou petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Neagră, provocând avarii critice navei Dashan.

Ioana Andreescu

Dronele maritime Sea Baby ale serviciului ucrainean de securitate (SBU) au lovit miercuri, în Marea Neagră, încă un petrolier al „flotei fantomă” a Federației Ruse, scrie Ukrainska Pravda, care citează surse din SBU și publică un videoclip cu momentul atacului. Petrolierul se numește Dashan și naviga sub pavilionul Insulelor Comore.

Atacul asupra petrolierului Dashan

Nava se deplasa în zona economică exclusivă a Ucrainei, în direcția terminalului portuar Novorossiisk, cu viteză maximă și cu transponderul oprit.

„În urma atacului, petrolierul a suferit avarii critice. În videoclip se pot vedea explozii puternice în zona pupei. Conform informațiilor preliminare, nava a fost scoasă din funcțiune”, au declarat sursele citate de Ukrainska Pravda.

Nu este pentru prima dată când se întâmplă un astfel de incident în Marea Neagră. Cel puțin două petroliere din flota-fantomă a Rusiei au fost lovite în ultima lună, plus un vas folosit pentru transportul uleiului de floarea-soarelui.

Tensiuni regionale și reacții internaționale

SBU a revendicat două atacuri cu drone, la sfârșitul lunii trecute, care au vizat petroliere din „flota fantomă” rusă, supusă sancțiunilor occidentale, cu ajutorul căreia Moscova continuă să exporte petrol rusesc. Atacurile au avut loc în zona economică a Turciei.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a denunțat o „escaladare îngrijorătoare”, considerând că războiul dintre Rusia și Ucraina „a atins în mod clar o dimensiune în care amenință siguranța navigației în Marea Neagră”.

Săptămâna trecută, Bulgaria a denunțat remorcarea uneia dintre cele două nave lovite în apele sale din Marea Neagră.

Tot săptămâna trecută, scafandrii militari români au neutralizat, prin detonare controlată, o dronă maritimă de tip Sea Baby care plutea în derivă, punând în pericol navigația în Marea Neagră.

